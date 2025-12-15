Nebel
DE | FR
burger
International
Niederlande

22 Festnahmen bei antiisraelischen Protesten gegen Konzert in Amsterdam

22 Festnahmen bei antiisraelischen Protesten gegen Konzert in Amsterdam

Bei Protesten gegen einen Auftritt des israelischen Armeekantors Schai Abramson in Amsterdam sind nach Angaben der niederländischen Polizei am Sonntag 22 Menschen festgenommen worden.
15.12.2025, 06:1115.12.2025, 06:11

Wie die Polizei mitteilte, hatten sich am Abend mehrere hundert Menschen vor dem renommierten Concertgebouw versammelt. Die Polizei habe mehrmals eingegriffen, «um die Demonstranten auf Distanz zu halten und die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten».

epa12592435 Police and protesters face off outside the Royal Concertgebouw concert hall during a demonstration against the appearance of Israeli cantor Shai Abramson (not pictured), in Amsterdam, the ...
Die Polizei setzte Schlagstöcke ein, als die Demonstranten Rauchbomben zündeten.Bild: keystone

Als Demonstranten Rauchbomben zündeten, setzten die Polizisten den Angaben zufolge Schlagstöcke ein. Ein Beamter habe bei den Zusammenstössen leichte Verletzungen erlitten, erklärte die Polizei. Den 22 Festgenommenen werden demnach Verstösse gegen das Versammlungsgesetz, der Besitz von Feuerwerkskörpern und Widerstand gegen ihre Festnahme zur Last gelegt.

Abramson sollte ursprünglich am Sonntagnachmittag beim alljährlichen Konzert zum jüdischen Lichterfest Chanukka im Concertgebouw auftreten. Wegen seiner Verbindungen zur israelischen Armee gab es jedoch Proteste gegen seinen Auftritt. Seine Teilnahme an dem grossen Konzert am Nachmittag wurde daraufhin abgesagt, er trat aber bei zwei kleineren Konzerten am Abend auf. (sda/afp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6 Blauhelmsoldaten bei Angriff auf UN-Stützpunkt im Sudan getötet
Im Sudan sind bei einem Drohnenangriff auf einen Stützpunkt der Vereinten Nationen sechs Blauhelmsoldaten aus Bangladesch ums Leben gekommen.
Acht weitere Soldaten wurden bei dem Angriff auf eine Logistikbasis der UN-Mission UNISFA verletzt, wie UN-Generalsekretär António Guterres mitteilte. Er verurteilte die Tat scharf und erklärte, solche Übergriffe auf Friedenstruppen könnten gemäss internationalem Recht Kriegsverbrechen darstellen. Guterres ermahnte die Konfliktparteien, UN-Personal und Zivilisten zu schützen.
Zur Story