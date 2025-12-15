22 Festnahmen bei antiisraelischen Protesten gegen Konzert in Amsterdam

Bei Protesten gegen einen Auftritt des israelischen Armeekantors Schai Abramson in Amsterdam sind nach Angaben der niederländischen Polizei am Sonntag 22 Menschen festgenommen worden.

Wie die Polizei mitteilte, hatten sich am Abend mehrere hundert Menschen vor dem renommierten Concertgebouw versammelt. Die Polizei habe mehrmals eingegriffen, «um die Demonstranten auf Distanz zu halten und die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten».

Die Polizei setzte Schlagstöcke ein, als die Demonstranten Rauchbomben zündeten. Bild: keystone

Als Demonstranten Rauchbomben zündeten, setzten die Polizisten den Angaben zufolge Schlagstöcke ein. Ein Beamter habe bei den Zusammenstössen leichte Verletzungen erlitten, erklärte die Polizei. Den 22 Festgenommenen werden demnach Verstösse gegen das Versammlungsgesetz, der Besitz von Feuerwerkskörpern und Widerstand gegen ihre Festnahme zur Last gelegt.

Abramson sollte ursprünglich am Sonntagnachmittag beim alljährlichen Konzert zum jüdischen Lichterfest Chanukka im Concertgebouw auftreten. Wegen seiner Verbindungen zur israelischen Armee gab es jedoch Proteste gegen seinen Auftritt. Seine Teilnahme an dem grossen Konzert am Nachmittag wurde daraufhin abgesagt, er trat aber bei zwei kleineren Konzerten am Abend auf. (sda/afp)