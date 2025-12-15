wechselnd bewölkt
Anklage gegen AfD-Abgeordneten Matthias Moosdorf

Anklage gegen AfD-Abgeordneten wegen Hitlergruss im Bundestag

15.12.2025, 11:2215.12.2025, 11:26

Er soll im Bundestag den Hitlergruss gezeigt und dabei die Hacken zusammengeschlagen haben – nun hat die Staatsanwaltschaft Berlin Anklage gegen einen Abgeordneten der rechtspopulistischen Partei AfD erhoben.

Berlin, Deutschland, 12.06.2024: Deutscher Bundestag: 174. Bundestagssitzung: Matthias Moosdorf, AfD *** Berlin, Germany, 12 06 2024 German Bundestag 174 Bundestag session Matthias Moosdorf, AfD Copyr ...
Matthias Moosdorf ist der ehemalige aussenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion.Bild: www.imago-images.de

Deutschlands Parlament hatte zuvor im Oktober die Immunität des 60-jährigen Matthias Moosdorf aufgehoben, der die Vorwürfe bestreitet. Die Ermittler werfen ihm das Verwenden verfassungswidriger Kennzeichen vor.

Konkret soll Moosdorf am 22. Juni 2023 während einer laufenden Sitzung des Bundestags in Berlin einen Parteikollegen im Bereich der Garderobe am Zugang Ost zum Reichstagsgebäude – dem Sitz des deutschen Parlaments – mit der verbotene Geste begrüsst haben. Dazu sagte er auf Anfrage: «Der Vorwurf ist skurril, und nichts ist abwegiger als dieser Vorwurf.»

Moosdorf hatte zuletzt auch innerhalb der Fraktion Ärger. Der ehemalige aussenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion wurde Mitte September dazu verpflichtet, nach einer nicht genehmigten Russlandreise ein fraktionsinternes Ordnungsgeld in Höhe von 2'000 Euro zu zahlen. (sda/dpa)

