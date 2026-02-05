bedeckt-1°
DE | FR
burger
International
Niederlande

NIederlande: Königin Maxima rückt in die Armee ein

epa12533583 Dutch Queen Maxima attends the opening of the SAWA residential building, which is constructed from wood, in Rotterdam, Netherlands, 18 November 2025. The queen was given a tour of the circ ...
Tauscht ihre königlichen Gewänder für den Tarnanzug: Máxima.Bild: keystone

Kurz bevor sie zu alt wäre: Die Königin der Niederlande rückt in die Armee ein

Sie tauscht Robe und Stilettos gegen Tarnanzug und Stiefel. Königin Máxima geht zur Armee und will damit ein Zeichen setzen.
05.02.2026, 03:2305.02.2026, 03:24
Ein Artikel von
t-online

Die niederländische Königin Máxima hat sich freiwillig zum militärischen Dienst angemeldet. Die 54 Jahre alte Königin werde Reservistin, teilte der Hof in Den Haag mit. Die Frau von König Willem-Alexander hatte den Angaben zufolge am Mittwoch ihren ersten Diensttag. Nach einer kurzen militärischen Ausbildung werde sie einige Zeit bei den Streitkräften arbeiten.

Máxima folgt damit dem Beispiel ihrer ältesten Tochter Amalia. Die Kronprinzessin hatte erst vor Kurzem ihre Grundausbildung zur Reservistin abgeschlossen. Sie wird ihren Teilzeit-Dienst parallel zu ihrem Studium leisten.

Niederländische Reservisten sind eine flexibel einsetzbare Reserve der Armee. Sie können zum Beispiel in Notfällen wie Überschwemmungen oder auch im Kriegsfall einberufen werden.

epa12674679 Dutch Princess Amalia during the completion of General Military Training (AMO) at the Ministry of Defence, in Ermelo, Netherlands, 23 January 2026. Princess Amalia has completed General Mi ...
Vorbild für die Mama: Prinzessin Amalia hat ihre Ausbildung bereits hinter sich.Bild: keystone

Máxima hat bereits Erfahrung

Máxima sammelte bereits etwas Erfahrung. Im vergangenen Oktober nahm sie an einer Übung der Grenzpolizei teil. Damals trug sie Tarnkleidung und hatte ihr Gesicht dunkel geschminkt. Die 54 Jahre alte Königin hatte sich gerade noch rechtzeitig zum Dienst angemeldet. Denn das Höchstalter ist 55 Jahre und das erreicht die gebürtige Argentinierin im Mai.

Nach Angaben des Hofes hatte sich Máxima für den Dienst entschieden, da «unsere Sicherheit nicht mehr selbstverständlich ist und sie, wie viele andere auch, einen Beitrag zu dieser Sicherheit leisten möchte».

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur dpa
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Frankreich nimmt vier mutmassliche chinesische Spione fest
Frankreich hat vier Chinesen unter Spionageverdacht festgenommen, die mit einem Satellitenempfänger versucht haben sollen, sensible Militärdaten abzufangen und nach China weiterzuleiten. Gegen die vier Chinesen werde wegen Weitergabe von Informationen an eine ausländische Macht ermittelt, die den grundlegenden Interessen der Nation schaden können, teilte die Staatsanwaltschaft in Paris mit. Gegen zwei der Männer wurde Untersuchungshaft beantragt. Der Inlandsgeheimdienst (DGSI) übernahm die von der Abteilung für Cyberkriminalität eingeleiteten Ermittlungen.
Zur Story