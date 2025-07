Russischer Aussenminister Lawrow trifft Nordkoreas Machthaber Kim

Bei seinem Besuch in Nordkorea hat der russische Aussenminister Sergej Lawrow den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un getroffen. Lawrow sei von Kim empfangen worden, teilte das russische Aussenministerium am Samstag mit. Dazu veröffentlichte es eine Videoaufnahme der beiden Männer beim Handschlag.

Zuvor hatte Lawrow am Samstag die Unterstützung Pjöngjangs für die Russland gegen die ukrainischen Streitkräfte in der russischen Region Kursk gelobt. Die nordkoreanischen Soldaten hätten der russischen Armee «heroisch» beim Zurückdrängen der ukrainischen Streitkräfte geholfen, hiess es in einer Erklärung des russischen Aussenministeriums. Nordkorea habe zudem «ohne Vorbehalt seine Unterstützung aller Ziele» der russischen Offensive in der Ukraine unterstrichen.

Auf die Frage, ob nordkoreanische Truppen in Zukunft in anderen Bereichen der Front eingesetzt würden, verwies Lawrow nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass auf Pjöngjang. Nordkorea werde «die Formen, in denen wir unser Abkommen über strategische Partnerschaft umsetzen, selbst bestimmen», sagte Lawrow nach einem Treffen mit seiner nordkoreanischen Kollegin Choe Son Hui in Wonsan an der Ostküste des Landes.

Im August 2024 hatte die Ukraine eine Überraschungsoffensive in der russischen Grenzregion Kursk gestartet. Mithilfe des Einsatzes von nordkoreanischen Soldaten gelang es Russland schliesslich, die Kontrolle über das Gebiet wieder zurückzuerobern.

Pjöngjang ist einer der wichtigsten Unterstützer Moskaus bei der Offensive der russischen Armee gegen die Ukraine. Nordkorea hat in der Vergangenheit tausende Soldaten in die an die Ukraine grenzende russische Region Kursk geschickt und Granaten und Raketen an die russische Armee geliefert. Im April bestätigte Nordkorea die Entsendung von Soldaten nach Russland.

Im vergangenen Jahr hatten Russland und Nordkorea ein Abkommen über eine «umfassende strategische Partnerschaft» geschlossen, das auch eine Klausel zur gegenseitigen Verteidigung enthält. Lawrow soll laut russischen und nordkoreanischen Staatsmedien bis Sonntag in Nordkorea zu Besuch sein. (sda/afp)