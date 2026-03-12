bedeckt
Nordkorea: Kim Jong Un testet mit Tochter neue Waffen im Schiessstand

Waffentest in Lederjacken: Die Kims zeigen sich beim Vater-Tochter-Ausflug

12.03.2026, 07:1212.03.2026, 07:12

Vermutet wird, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un seine Tochter als politische Nachfolgerin aufbauen möchte. Nun zeigen Fotos der nordkoreanischen Staatsnachrichtenagentur KCNA, wie er mit dem Mädchen – dessen Alter auf 13 Jahre geschätzt wird – bei einer Inspektion seine Fähigkeiten am Schiessstand erprobt. Beide tragen schwarze Lederjacken und begutachten Pistolen, die sie dann am Schiessstand ausprobieren. Die beiden hatten die Munitionsfabrik nach offiziellen Angaben am Mittwoch besucht.

In this photo provided by the North Korean government, its leader Kim Jong Un tries out a new pistol at a factory producing pistols and other light arms at an undisclosed place in North Korea Wednesda ...
Kim Jong Un feuert einen Schuss aus der Pistole ab ...Bild: keystone
epaselect epa12813262 A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows North Korean leader Kim Jong Un&#039;s daughter Kim Ju Ae (C) test firing a new-type pistol during ...
... und seine Tochter tut es ihm gleich.Bild: keystone

Der KCNA-Bericht erwähnte Kims Tochter nicht, sondern lediglich Mitglieder der Zentralen Militärkommission des abgeschotteten und wegen seines Atomwaffenprogramms von UN-Sanktionen belegten Landes, die ihn begleitet hatten. Name und Alter von Kims Tochter sind offiziell nicht bekannt. Laut Ex-Basketballprofi Dennis Rodman, der Kim 2013 in Nordkorea persönlich getroffen hat, soll sie Ju Ae heissen.

Kim Jong-un soll seine Nachfolge geregelt haben

Sie begleitet ihren Vater seit ihrem ersten Auftritt 2022 immer wieder bei Inspektionen und Waffentests. Am Dienstag hatten beide aus der Ferne an einem Fernsehgerät den Test eines Marschflugkörpers begutachtet, den die nordkoreanische Marine vom Zerstörer «Choe Hyon» abgefeuert hatte, wie Fotos von KCNA zeigten. Das Mädchen blieb jedoch auch in diesem Bericht unerwähnt. (dab/sda/dpa)

