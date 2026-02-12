Kim Jong-un soll seine Nachfolge geregelt haben

Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un hat seine Tochter Kim Ju Ae als seine einstige Nachfolgerin auserkoren. Dies berichtet die BBC unter Berufung auf den südkoreanischen Geheimdienst NIS.

Kim Ju Ae soll einst ihren Vater Kim Jong-un beerben. Bild: keystone

Der NIS lässt verlauten, er sei aufgrund diverser Umstände zu diesem Schluss gekommen. So war Ju Ae zuletzt öfter bei Auftritten ihres Vaters anwesend. Zuletzt reiste sie mit Kim Jong-un auch nach Peking. Nun steht vor allem die Frage im Fokus, ob sie Ende Monat am nordkoreanischen Parteitag anwesend sein wird – ein zentrales Ereignis, das nur alle fünf Jahre stattfindet. Bei diesem wird jeweils über die strategische Ausrichtung des Landes in den kommenden Jahren gesprochen.

Über Kim Ju Ae ist nicht viel bekannt. Sie ist (zumindest offiziell) das Kind von Kim und seiner Frau Ri Sol Ju. Zwar gibt es auch regelmässig Gerüchte um einen Sohn des Machthabers, bestätigt wurde eine solche Information aber nie. Kim Ju Ae kam wohl 2012 oder 2013 zur Welt und hatte 2022 ihren ersten Auftritt im öffentlichen Fernsehen. Gemäss dem NIS hat sie mittlerweile damit begonnen, sich politisch zu involvieren. Trotz ihres jungen Alters soll sie bereits zu den wichtigsten Führungspersonen des Landes gehören.

Sollte Kim dereinst tatsächlich seine Tochter zu seiner Nachfolgerin ernennen, wäre dies ein Novum. So stand bislang noch nie eine Frau an der Spitze Nordkoreas. Unklar bleibt auch, warum sich der Machthaber jetzt bereits um seine Nachfolge kümmert. Kim Jong-un ist erst 42 Jahre alt. Er trat im Dezember 2011 die Nachfolge seines verstorbenen Vaters Kim Jong-il an. (dab)