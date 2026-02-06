wechselnd bewölkt
Nordkorea

Bericht: UN lockert Sanktionen für Hilfe nach Nordkorea

06.02.2026, 14:3206.02.2026, 14:32

Die Vereinten Nationen planen laut einem Medienbericht mit politischer Unterstützung der US-Regierung, wieder humanitäre Hilfslieferungen nach Nordkorea zuzulassen.

Siebzehn humanitäre Hilfsprojekte sollen die notwendige Ausnahmeregelung eines entsprechenden UN-Sanktionsausschusses erhalten haben, wie die Tageszeitung «Korea Herald» unter Berufung auf einen Beamten des südkoreanischen Aussenministeriums berichtet.

Bisher hat die US-Regierung unter Präsident Donald Trump solche Ausnahmeregelungen unter anderem mit der Begründung blockiert, Hilfslieferungen könnten von der Regierung unter Machthaber Kim Jong Un zweckentfremdet werden. Südkoreas amtierende Regierung unter Präsident Lee Jae Myung vertritt die Ansicht, dass humanitäre Lieferungen ungeachtet von politischen Bedingungen gewährleistet werden sollen.

Es handelt sich bei den genehmigten Initiativen laut «Korea Herald» um Hilfsprojekte, die von Südkorea, den USA sowie internationalen Organisationen geleitet werden. Wegen des Atomwaffenprogramms und der schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen ist Nordkorea mit weitreichenden UN-Sanktionen belegt.

Elizabeth Salmón, UN-Sonderberichterstatterin zur Menschenrechtssituation in Nordkorea.Bild: IMAGO / Newscom / Yonhap News

Die humanitäre Situation in Nordkorea bleibt angespannt. «Der Zugang zu Nahrungsmitteln ist nach wie vor ein Problem», sagte Elizabeth Salmón, UN-Sonderberichterstatterin zur Menschenrechtssituation in Nordkorea, während ihres Besuchs in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Laut einem im Vorjahr publizierten UN-Bericht sind knapp 46 Prozent der nordkoreanischen Bevölkerung unterernährt. (hkl/sda/dpa)

Themen
