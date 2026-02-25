«Es ist ernst»: Norwegischer König muss noch einige Tage in Klinik bleiben

Mehr «International»

Norwegens König Harald V. (89) muss noch einige Tage zur Beobachtung und weiteren Behandlung im Krankenhaus auf Teneriffa bleiben. Das sagte der Arzt des Königs laut einer Hofmitteilung. Der Allgemeinzustand von König Harald sei demnach gut; er reagiere positiv auf die Behandlung.

Der norwegische König Harald V. muss noch ein paar Tage im Spital bleiben. Bild: keystone

Der norwegische Monarch war am Dienstag, während eines privaten Urlaubs auf Teneriffa zusammen mit Königin Sonja (88), wegen einer Infektion und Dehydrierung in das Hospital Universitario Hospiten Sur gekommen. Am Mittwoch ist der Leibarzt des Königs auf der Kanarischen Insel gelandet und teilte nun mit, die Infektion stamme von einer Entzündung an König Haralds Bein.

Der Leibarzt des Königs spricht von einer ernsten Lage

«Wenn fast 90-Jährige mit einer Infektion ins Krankenhaus kommen, ist das ernst», sagte Leibarzt Bjørn Bendz laut der Mitteilung. Deshalb müsse man sich einen guten Überblick über den Gesundheitszustand des Königs verschaffen, bevor er das Krankenhaus verlassen könne – selbst, wenn sein Zustand momentan stabil sei, erklärte Bendz demnach.

König Harald ist der älteste derzeit regierende Monarch in Europa. Es ist nicht das erste Mal, dass König Harald im Urlaub ins Krankenhaus kommt. Im Jahr 2024 musste er während eines Aufenthaltes in Malaysia in eine Klinik, wo ihm ein temporärer Herzschrittmacher eingesetzt wurde. (sda/dpa)