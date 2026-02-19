bedeckt, wenig Regen
Norwegen

Marius Borg Høiby irritiert mit Aussagen vor Gericht

Am elften Prozesstag äussert sich Marius Borg Høiby erneut selbst zu den Vergewaltigungsvorwürfen. Seine Worte lassen aufhorchen.
19.02.2026, 16:3519.02.2026, 16:49
Elena Rothammer / t-online
Ein Artikel von
t-online

Marius Borg Høiby muss sich seit dem 3. Februar vor dem Osloer Gericht verantworten. Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit und Stiefsohn von Kronprinz Haakon, wurde von der Staatsanwaltschaft in 38 Punkten angeklagt.

FILE - Norway&#039;s Marius Borg Hoiby and Crown Princess Mette-Marit in Oslo, June 16, 2022. (Lise Aserud/NTB Scanpix via AP, File) Norway-Royals-What to Know
Seit dem 3. Februar steht der Sohn von Mette-Marit vor Gericht.Bild: keystone

Die Rede ist von vier Vergewaltigungen, Misshandlung einer ehemaligen Lebensgefährtin, mehreren Gewalttaten, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Verstössen gegen ein Kontaktverbot gegenüber einer anderen Lebensgefährtin, unerlaubten Videoaufnahmen von Genitalien mehrerer Frauen, Morddrohungen, Beleidigung der Polizei und Verkehrsverstössen.

An Tag elf vor Gericht steht die mutmassliche Vergewaltigung des vierten Opfers im Fokus. Auf Høibys Handy waren mehrere Filmdateien gefunden worden. 27 Videos soll er am 2. November 2024, der Nacht der mutmasslichen Vergewaltigung in einem Osloer Hotel, von der Frau gemacht haben.

Diese soll laut Schlafforscher Ståle Pallesen, der im Prozess ebenfalls aussagte, schlaftrunken gewesen sein. «In diesem Zustand dauert es eine Weile, bis man verarbeitet, was geschieht. Möglicherweise war sie aufgrund von Schlaf oder Schlaftrunk nicht in der Lage, den Handlungen Widerstand zu leisten», sagte er laut «VG».

This court sketch by Ane Hem shows the defendant Marius Borg Hoiby in the witness box during his trial in Oslo, Norway, Thursday Feb. 5, 2026. (Ane Hem/NTB Scanpix via AP) Trial against Marius Borg Hø ...
Fotos während des Prozesses sind verboten, Skizzen sind erlaubt.Bild: keystone

Auf die Frage, warum er überhaupt gefilmt habe, antwortete Høiby schlicht: «Ich filme gerne.» Auf die weitere Nachfrage, weshalb er nur die Genitalien gefilmt habe, erklärte er: «Das interessiert mich halt.» Schliesslich wollte der Staatsanwalt wissen, warum er die Videos nicht gelöscht habe – und Høiby antwortete: «Ich habe sie mir angesehen, ich fand sie gut.»

«Ich sehe das nicht als problematisch an»

Der 29-Jährige versuchte, die Aufnahmen zu rechtfertigen: «Wie ich bereits sagte, habe ich nicht um Erlaubnis gefragt, aber es stand ausser Frage, dass sie sie mitbekommen hat.» Ausserdem sehe er kein Problem darin, eine Frau zu filmen, die sich für die Erotik-Plattform OnlyFans interessiert. Das mutmassliche Opfer habe ihm zufolge überlegt, OnlyFans-Model zu werden.

This court sketch by Ane Hem shows the defendant Marius Borg Hoiby, center, with defense attorneys Ellen Holager AndenÊs and Petar Sekulic who are following the testimony of a friend of one of the vic ...
Der Prozess in Oslo insgesamt drei Wochen.Bild: keystone

Als der Staatsanwalt fragte, ob diese Information das Filmen rechtfertigen würde, räumte Høiby zwar ein, dass er um Erlaubnis hätte fragen müssen, betonte aber auch: «Ich sehe das nicht als problematisch an.» Dass die Frau geschlafen habe, könne er sich nicht vorstellen.

Die Frau sagte zudem aus, dass sie an einem Punkt sogar «Stopp» gesagt habe. Daran könne sich Høiby nicht erinnern. Er führte aus: «Wenn sie 'Stopp' sagt, dann ist Schluss, das ist völlig verständlich, und so ist es eben. Wenn sie sagt: 'Ich bin müde', dann wäre es vielleicht in Ordnung, noch ein bisschen weiterzumachen. Aber ich erinnere mich nicht an eine konkrete Situation.»

