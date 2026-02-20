Schon im Januar musste der Flughafen wegen des Wetters seinen Betrieb einstellen. Bild: APA/FLUGHAFEN WIEN

Schneechaos in Österreich: Flughafen Wien stellt Betrieb zeitweise ein

Schneechaos in Österreich: Der Betrieb am Flughafen Wien wurde am Freitagmorgen vorübergehend eingestellt.

Wegen heftigen Schneefalls hat der Flughafen Wien seinen Betrieb vorübergehend eingestellt. Zahlreiche Flüge wurden nach Angaben des Airports abgesagt oder sind um mehrere Stunden verspätet. Erst im Laufe des Vormittags sei zumindest mit einzelnen Starts und Landungen zu rechnen, sagte ein Flughafensprecher der Nachrichtenagentur APA. In der Nacht waren rund 20 Zentimeter Schnee gefallen.

Der Winterdienst sei seit Donnerstagabend durchgehend im Einsatz, hiess es. Etwa 1.000 Lastwagen-Ladungen mit insgesamt rund 15.000 Tonnen Schnee seien bisher beseitigt worden.

So verschneit präsentierte sich der Wiener Flughafen am Freitagmorgen. bild: screenshot webcam

Auch auf den Autobahnen gab es grosse Probleme. Eine wichtige Schnellstrasse am Rand der österreichischen Metropole war zeitweise gesperrt. (sda/dpa)