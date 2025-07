Im Geburtstagsalbum von Jeffrey Epstein von 2003 soll der ehemalige US-Präsident Bill Clinton eine persönliche Nachricht verfasst haben. Bild: keystone

Updates zum Fall Epstein: Geburtstags-Nachricht von Bill Clinton und Widmung von Trump

Es kommen immer mehr Details ans Licht. Nun wurde auch bekannt gemacht, dass der ehemalige US-Präsident Bill Clinton eine Geburtstagsnachricht für Jeffrey Epstein verfasst hatte.

Nicht nur Trump: Auch der ehemalige demokratische US-Präsident Bill Clinton soll 2003 eine Geburtstagsnachricht für Jeffrey Epstein verfasst haben, wie das Wall Street Journal berichtet.

Derweil schreibt die New York Times, dass Trump Epstein als «den Grössten» in einer Widmung bezeichnet habe. Die Updates im Fall Epstein im Überblick.

Die US-Präsidenten im Geburtstagsalbum von Epstein

Donald Trump ist offenbar nicht der einzige Präsident, der Jeffrey Epstein einen Geburtstagsbrief geschickt hat. Der «grösste Name im Album» war Bill Clinton, berichtet nun das Wall Street Journal. Der Brief des ehemaligen Präsidenten erschien in einem Album, das Epsteins langjährige Partnerin Ghislaine Maxwell anlässlich seines 50. Geburtstags im Jahr 2003 zusammengestellt hatte. Im Album sind laut «Wall Street Journal» ausserdem Briefe von fast 50 anderen prominenten Persönlichkeiten und Führungskräften enthalten.

Laut dem Journal lautete Bills Clintons Notiz an Epstein wiefolgt:

«Es ist beruhigend, nicht wahr, dass man so lange durchgehalten hat, über all die Jahre des Lernens und Wissens, der Abenteuer und [unleserliches Wort], und dass man auch noch seine kindliche Neugier, den Antrieb, etwas zu bewegen, und den Trost von Freunden hat.» Bill Clinton

Ein Sprecher Clintons lehnte eine Stellungnahme gegenüber dem Journal ab und verwies stattdessen auf eine frühere Erklärung des ehemaligen Präsidenten, in der dieser erklärte, er habe mehr als ein Jahrzehnt vor Epsteins Verhaftung alle Verbindungen zu ihm abgebrochen und nichts von Epsteins Verbrechen gewusst.

Die langjährige Partnerin von Epstein, Ghislaine Maxwell, hat 2003 das Geburtstagsalbum zusammengestellt. Bild: keystone

Bereits am 17. Juli berichtete das Journal, dass Trump einen «anzüglichen» Brief in jenem Geburtstagsalbum für Epstein geschrieben habe.

«Möge jeder Tag ein weiteres wunderbares Geheimnis sein.»

Die Nachricht von Trump enthielt laut dem Journal eine Zeichnung einer nackten Frau mit der Unterschrift von Trump unterhalb ihrer Taille, die auf Intimhaare hindeute. Ausserdem soll in der Notiz ein imaginäres Gespräch zwischen Trump und Epstein vorkommen, das mit den Worten von Trump endete: «Möge jeder Tag ein weiteres wunderbares Geheimnis sein.»

Kurz nachdem das Journal seinen Artikel veröffentlicht hatte, schoss Trump auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social zurück und schrieb: «Der angebliche Brief, den sie von Präsident Trump an Epstein abgedruckt haben, war eine FÄLSCHUNG.»

Daraufhin hat Trump Rupert Murdoch, zwei Reporter der Zeitung Wall Street Journal und den Herausgeber der Zeitung, Dow Jones, wegen Verleumdung und übler Nachrede wegen der Berichterstattung verklagt.

Weitere Prominenz im Geburtstagsbuch

Neben den Briefen der US-Präsidenten Trump und Clinton lassen sich laut dem Wall Street Journal auch weitere Glückwünsche von Prominenten auffinden. So sind im Album Briefe vom Milliardär und Investor Leon Black, von der Modedesignerin Vera Wang, dem Milliardär und Medienunternehmer Mortimer Zuckerman, vom Milliardär und ehemaligen Eigentümer von Victoria's Secret Les Wexner, vom Anwalt Alan Dershowitz, vom Model-Scout Jean-Luc Brunel und vom Milliardär und dem ehemaligen Microsoft-Manager Nathan Myhrvold enthalten.

In einem Abschnitt mit dem Titel «Freunde» sind auch der britische Botschafter in den Vereinigten Staaten und der Labour-Politiker Peter Mandelson aufgeführt. Epsteins ehemalige Kollegen Alan «Ace» Greenberg und James «Jimmy» Cayne, mit denen er in den 1970er Jahren bei der Investmentfirma Bear Stearns zusammengearbeitet hatte, schickten ebenfalls Briefe.

Trumps Brief an Epstein war laut den vom Journal geprüften Dokumenten bei weitem nicht die einzige Notiz sexueller Natur. So lautet ein vom Milliardär Leon Black signiertes Gedicht:

«Blonde, Red or Brunette, spread out geographically / With this net of fish, Jeff’s now ‘The Old Man and The Sea’»

Im Oktober 2020 berichtete die New York Times, dass Black zwischen 2012 und 2017 mindestens 50 Millionen US-Dollar an Jeffrey Epstein, einen verurteilten Sexualstraftäter, überwiesen hatte. Bild: www.imago-images.de

Zu finden war auch eine Notiz vom ehemaligen Eigentümer von Victoria's Secret Wexner, mit «einer Strichzeichnung, das wie die Brüste einer Frau aussah», wie das Wall Street Journal schreibt. Die Sprecher von Black und Wexner lehnten die Bitte des Journals um eine Stellungnahme ab.

Die New York Times bestätigte am Donnerstagabend die Berichterstattung des Wall Street Journal.

Die Widmung in Trumps Buch für Epstein

Was die Beziehung zwischen Trump und Epstein angeht, fand die New York Times heraus, dass Trump Epstein mindestens einmal zuvor eine bewundernde Notiz geschrieben hatte.

«To Jeff — You are the greatest!»

So lautet die personalisierte Widmung in einem Exemplar von Trumps Buch «Trump: The Art of the Comeback», das Epstein gehörte. Die Widmung, die von der «New York Times »überprüft wurde, ist mit «Donald» signiert und mit «Okt. 97» datiert – dem Monat, in dem das Buch erschien.

Trump mit seinem Buch im Jahr 1997. Ein Exemplar erhielt laut der New York Times auch Jeffrey Epstein mit der personalisierten Widmung: «To Jeff — You are the greatest!» Bild: www.imago-images.de

