Mann springt in Österreich auf fahrenden Schnellzug

Nach Rauchpause Abfahrt verpasst: Mann springt in Österreich auf fahrenden Schnellzug

In Österreich ist ein Mann nach einer Zigarettenpause auf einen fahrenden Schnellzug aufgesprungen und für kurze Zeit aussen am Zug mitgefahren.
11.08.2025, 05:0111.08.2025, 05:01
Mehr «International»

Nach einem Nothalt habe der Mann an Bord steigen können, sagte ein Sprecher der österreichischen Bahn ÖBB, Herbert Hofer, der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag.

Ein Railjet Zug der ÖBB steht am Perron
Ein Zug der österreichischen Bahn. (Symbolbild)Bild: Shutterstock

Der Vorfall ereignete sich demnach am späten Samstagabend. Der Mann wurde nach dem endgültigen Halt des Zuges in Wien von der Polizei abgeführt, wie das Nachrichtenportal «Heute.at» berichtete. Demnach war der 24-jährige Mann bei einem Halt in der Stadt St. Pölten zum Rauchen ausgestiegen und verpasste dann die Weiterfahrt des Zuges.

Bahnsprecher Hofer nannten das Verhalten des Mannes «verantwortungslos». «In den allermeisten Fällen geht so etwas tödlich aus», sagte er. Zudem habe der Mann nicht nur sich selbst in Gefahr gebracht.

Der Railjet-Zug war von Zürich nach Wien unterwegs. Im 60 Kilometer vor Wien gelegenen St. Pölten stieg der 24-jährige Algerier laut dem österreichischen Nachrichtenportal zum Rauchen aus. Als er die Weiterfahrt verpasste, sprang er auf den Zug auf und klemmte sich zwischen zwei Waggons, wie Passagiere berichteten.

Der Mann habe von aussen an die Scheibe geklopft, woraufhin ein Schaffner die Notbremse ausgelöst habe. Der Zug kam mit sieben Minuten Verspätung am Endbahnhof Wien an. (sda/afp)

