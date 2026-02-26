Fussballerinnen heimlich gefilmt – zwei Betroffene äussern sich auf Instagram

Am 23. Februar wurde ein ehemaliger Schiedsrichter und früherer Trainer von Frauen-Fussballmannschaften vor Gericht zu einer bedingten Haftstrafe von sieben Monaten verurteilt.

Er trainierte Frauen des SCR Altach in Österreich. Dort filmte er die Spielerinnen mit versteckten Kameras in den Garderoben und Duschen. Nun äussern sich ehemalige Spielerinnen des Klubs auf Instagram zu den Vorfällen.

Eleni Rittmann spielt heute in Genf Fussball. Bild: screenshot / instagram

Die beiden Spielerinnen Eleni Rittmann und Ana Maria Marković posteten beide ein Video. Rittmann sagt in ihrem Video, sie habe sich lange überlegt, ob sie sich überhaupt dazu äussern solle. Sie entschied sich schliesslich dafür, da sie das Urteil gegen ihren Ex-Trainer ungerecht finde, weswegen sie ihre Reichweite nutzen wolle.

Rittmann war in der Saison 2023/24 beim SCR Altach. Mittlerweile spielt die 25-Jährige beim Thonon Évian GGFC in Genf und hat 203'000 Follower auf Instagram.

Rittmann sagt, dass die Garderobe für sie ein Begegnungsort von Mitspielerinnen und Kolleginnen sei. Dort würden private Dinge besprochen, da die Frauen wie eine kleine Familie zusammenwachsen würden.

Sie sagt, dass solche Sachen im Frauenfussball zu oft passieren würden, auch weil sie teils unter den Teppich gekehrt würden.

«Wenn wir das als Frauen im Frauensport einfach hinnehmen, wird sich nie etwas ändern.» Rittmann zu Vorfällen im Frauenfussball

Abschliessend sagt sie, dass sie sprachlos sei und sich frage, was man machen müsse, um Spielerinnen und Frauen vor solchen Erlebnissen zu schützen.

Auch ihre ehemalige Teamkollegin Ana Maria Marković, die mittlerweile beim Brooklyn FC spielt, äusserte sich zu dem Vorfall. Die gebürtige Kroatin findet ähnliche Worte wie Rittmann.

Sie sagt in dem Video, dass die Garderobe ein Ort sei, wo sich die Frauen wohlfühlen und gleichzeitig verletzlich seien.

Denn es sei ihr Alltag, ihr Arbeitsplatz und fühle sich an wie ein zweites Zuhause. Marković betont, dass dies ihr Leben sei und solche Vorfälle im Frauenfussball zu oft vorkommen würden. Auch sie sagt, dass es ein Schock gewesen sei und sie das Urteil nicht angemessen finde.

Die Nachricht der versteckten Kameras hätte Spuren bei den Frauen hinterlassen. Sie hätten sich in ihren jetzigen Garderoben nach Kameras umgeschaut und sich in öffentlichen Fitnessstudios unsicher gefühlt. Ob Marković und Rittmann auf den Videos zu sehen sind, wüssten sie nicht, jedoch würden sie davon ausgehen. An dem Prozess nahmen die beiden Frauen nicht teil.

Der ehemalige Trainer muss umgerechnet 1100 Franken Strafe und zusätzlich jeder Spielerin 600 Franken Schmerzensgeld bezahlen. (nib)