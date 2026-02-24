14-Jährige soll Frau auf Friedhof in Wien erstochen haben

Eine 14-Jährige soll eine ältere Frau auf einem Friedhofsgelände in Wien erstochen haben. Die Jugendliche sei geständig, teilte die Polizei mit.

Bei ihr sei ein Taschenmesser als mutmassliche Tatwaffe sichergestellt worden. Das Landeskriminalamt habe umfangreiche Ermittlungen aufgenommen.

Nach einem Hinweis hätte die Polizei die 14-Jährige verhaften können. (Symbolbild) Bild: Wikipedia

Zwischen der Verdächtigen und dem Opfer habe es zuvor keinerlei Berührungspunkte gegeben, so die Behörden weiter. Das Motiv für die Tat sei noch unklar.

Die 64-jährige Frau war am Montag auf dem Friedhofsgelände leblos gefunden worden. Sie wies laut Polizei schwere Stich- und Schnittverletzungen auf. Nach einem Hinweis seien die Fahnder auf die 14-jährige Österreicherin gestossen. Sie wurde den Angaben zufolge in einer betreuten Einrichtung angetroffen und festgenommen. (sda/dpa)