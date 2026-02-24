bedeckt11°
DE | FR
burger
International
Österreich

14-Jährige soll Frau auf Friedhof in Wien erstochen haben

14-Jährige soll Frau auf Friedhof in Wien erstochen haben

24.02.2026, 11:2324.02.2026, 11:23

Eine 14-Jährige soll eine ältere Frau auf einem Friedhofsgelände in Wien erstochen haben. Die Jugendliche sei geständig, teilte die Polizei mit.

Bei ihr sei ein Taschenmesser als mutmassliche Tatwaffe sichergestellt worden. Das Landeskriminalamt habe umfangreiche Ermittlungen aufgenommen.

Muslimischer Friedhof in Bosnien
Nach einem Hinweis hätte die Polizei die 14-Jährige verhaften können. (Symbolbild)Bild: Wikipedia

Zwischen der Verdächtigen und dem Opfer habe es zuvor keinerlei Berührungspunkte gegeben, so die Behörden weiter. Das Motiv für die Tat sei noch unklar.

Die 64-jährige Frau war am Montag auf dem Friedhofsgelände leblos gefunden worden. Sie wies laut Polizei schwere Stich- und Schnittverletzungen auf. Nach einem Hinweis seien die Fahnder auf die 14-jährige Österreicherin gestossen. Sie wurde den Angaben zufolge in einer betreuten Einrichtung angetroffen und festgenommen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die Ukrainerin Kseniya Latko hat den Neustart geschafft: Etwas will sie der Schweiz sagen
Nach dem Kriegsausbruch verliess sie die Ukraine Hals über Kopf in Richtung Schweiz. Vier Jahre später kann sich Kseniya Latko nicht mehr vorstellen, in ihre Heimat zurückzukehren.
In ihrer Heimatstadt Saporischschja, gelegen im Südosten der Ukraine, lebte Kseniya Latko mit ihrer Familie in einer Wohnung in einem gehobenen Viertel am Ufer des Flusses Dnepr. Sie arbeitete als Gefängniswärterin, ihr Ehemann als Bauleiter. «Wir hatten ein gutes Leben», sagte sie, als sie CH Media im März vor vier Jahren über ihre Flucht in die Schweiz berichtete.
Zur Story