klar10°
DE | FR
burger
International
Österreich

Babler bleibt SPÖ-Chef und teilt gegen Kickl aus

Babler bleibt SPÖ-Chef und teilt gegen Kickl aus

07.03.2026, 19:2207.03.2026, 19:22
epa12554442 Austrian Federal Minister of Housing, Arts, Culture, Media and Sport Andreas Babler speaks during a meeting at the Education, Youth, Culture and Sports Council in Brussels, Belgium, 28 Nov ...
Der österreichische Vizekanzler Andreas Babler ist als Vorsitzender der SPÖ wiedergewählt worden.Bild: keystone

Der österreichische Vizekanzler Andreas Babler ist auf dem Parteitag seiner Sozialdemokraten als Vorsitzender der SPÖ wiedergewählt worden. Er erhielt 81,5 Prozent der gut 600 Delegiertenstimmen. Das ist mehr, als angesichts parteiinterner Kritik erwartet worden war, aber weniger als 2023, als er es auf 88,8 Prozent brachte.

Die Sozialdemokraten regieren seit März 2025 als Juniorpartner in einer Koalition mit der konservativen ÖVP und den liberalen Neos. Die drei Parteien schlossen sich zusammen, um eine Regierung unter dem Wahlsieger, der rechten FPÖ von Herbert Kickl, zu verhindern. Die FPÖ kam bei der Wahl im September 2024 auf 28,8 Prozent, die ÖVP auf 26,3 Prozent, die SPÖ auf 21,1 Prozent und die Neos auf 9,1 Prozent der Stimmen. Die SPÖ hat in Umfragen aber weiter an Zustimmung verloren und rangiert inzwischen unter 20 Prozent.

Babler hatte in seiner Parteitagsrede auf Kickl geschimpft. Er nannte US-Präsident Donald Trump als dessen grosses Vorbild, der Krieg führe und Chaos stifte. «Wir brauchen keinen Trump auf österreichisch», sagte Babler. (sda/dpa)

Mehr dazu:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Iran greift US-Raketenabwehrsystem THAAD im Nahen Osten an
Bei iranischen Vergeltungsschlägen nach den US-israelischen Luftangriffen sollen mehrere Standorte des US-Raketenabwehrsystems THAAD beschädigt worden sein. Satellitenbilder zeigen Schäden in Jordanien, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Nach den US-israelischen Luftschlägen vom vergangenen Samstag reagierte Iran mit Raketen- und Drohnenangriffen. Dabei sollen auch Anlagen der US-Raketenabwehr ins Visier genommen worden sein.
Zur Story