Influencer macht Züge-Ranking – 2 Nachbarländer sind besser als die SBB

Ein Influencer, der für seine Inhalte durch Europa reist, hat seine Rangliste der besten Züge veröffentlicht. Die SBB schneiden gut ab – aber nicht so gut wie zwei Nachbarn.

Auf Instagram hat er eine Community von über 666'000 Followern: der niederländische Reise-Influencer Luke Patrick Hoogmoed. Jetzt hat sich Hoogmoed, der vor allem in Europa unterwegs ist, einen Spass daraus gemacht, ein Ranking der europäischen Eisenbahngesellschaften zu erstellen.

In einem kurzen Video, das er in seinen sozialen Netzwerken veröffentlicht hat, stellte er daher sein «Ranking der besten und schlechtesten Länder in Bezug auf Bahnreisen» vor. Gleich zu Beginn warnt er:

«Ich habe nicht alle Länder einbezogen, die ich besucht habe, sondern nur diejenigen, die bei mir einen starken Eindruck hinterlassen haben (positiv oder negativ)»

Die besten und schlechtesten Länder für Zugreisen

Österreich – 9/10

Für ihn, mit einer Bewertung von 9/10, sind die österreichischen Züge «die besten in Europa». Er erklärt:

«Sie sind immer pünktlich, unglaublich komfortabel und im Vergleich zu den Nachbarländern relativ erschwinglich.»

Italien – 8,5/10

Es folgen die italienischen Züge, «teuer, aber sehr komfortabel». Besonders lobt er die erste Klasse, wo es gar «gratis Snacks und Drinks» gebe.

Schweiz – 8/10

Die Schweiz schafft es aufs Podium. Die Züge der SBB seien «äusserst komfortabel», doch es seien vor allem «die atemberaubenden Landschaften, die man während der gesamten Fahrt geniessen kann», die eine Fahrt einzigartig machten.

Litauen – 7,5/10

«Die grösste Überraschung auf dieser Liste ist wohl Litauen», schreibt er unter seinem Video. Das baltische Land sei besonders «gut angebunden» und seine «Züge erschwinglich».

Slowenien – 7/10

Die slowenischen Waggons werden als «vernünftig komfortabel», aber «sauber und günstig» bezeichnet.

Rumänien – 6/10

Die CFR, die für Căile Ferate Române stehen, sind «im Grossen und Ganzen in Ordnung». Doch der Influencer warnt, dass, «obwohl die Züge im Allgemeinen sehr gut sind», er «einige schlechte Erfahrungen mit überfüllten Zügen» in Rumänien gemacht hat.

Frankreich - 5,8/10

Nichts Spezielles für den Influencer bei den französischen Zügen. Zwar «sind sie ziemlich komfortabel», aber er hält sie auch für «sehr teuer».

Serbien - 5,5/10

In Serbien sollte man offenbar genügend Zeit einplanen. Der Instagrammer erzählt:

«Einmal nahm ich einen Zug von Belgrad nach Niš, eine Direktverbindung zwischen der Hauptstadt und der drittgrössten Stadt, und er hielt ungefähr 40 Mal. Es war schrecklich.»

Deutschland – 5/10

Kaum fünf Punkte für die Deutsche Bahn. Jeder wisse, dass die Züge komfortabel seien. Aber:

«Sie haben fast immer Verspätung …»

Grossbritannien - 4/10

Am Ende des subjektiven Rankings steht Grossbritannien. Das vernichtende Urteil: Die Züge seien weder besonders komfortabel noch sauber. Das Schlimmste aber seien die extrem hohen Preise.



