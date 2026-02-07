freundlich
JD Vance an Olympia-Eröffnungsfeier ausgebuht: Trump überrascht

JD Vance wird an Olympia-Eröffnungsfeier ausgebuht – Trump versteht die Welt nicht mehr

07.02.2026, 08:3207.02.2026, 08:32

Bei der Eröffnungsshow der Olympischen Winterspiele im Stadion San Siro in Mailand wurden am Freitagabend Buhrufe und Pfiffe laut, als der US-Vizepräsident JD Vance und seine Frau Usha auf dem Bildschirm gezeigt wurden.

Video: extern/reddit

US-Präsident Donald Trump hat sich über die Buhrufe gegen seinen Vize überrascht gezeigt. Vor Journalisten verwies er darauf, dass die Leute seinen republikanischen Parteifreund mögen würden.

Fairerweise müsse man aber sagen, dass der US-Vizepräsident zurzeit in einem anderen Land unterwegs sei – «in diesem Land (den USA) wird er nicht ausgebuht», betonte Trump.

Diese Behauptung stimmt allerdings nicht. Allein in der US-Hauptstadt Washington wurde Vance im vergangenen Jahr mehrmals öffentlich ausgebuht, zum Beispiel beim Besuch eines Konzertes im Kennedy Center, einem renommierten Kulturhaus, das Trump kurz nach seinem Amtsantritt unter seine Kontrolle gebracht hat.

Pfiffe auch für Israels Team

Im legendären Fussballstadion San Siro von Mailand verfolgten am Freitag Zehntausende Zuschauer die Eröffnungsshow mit der üblichen Parade der Athleten. Parallel dazu wurde erstmals an gleich drei weiteren Orten gefeiert – in Cortina, der zweiten Gastgeberstadt, sowie in Predazzo und Livigno.

Pfiffe und Buhrufe kamen auf, als Israels Team ins Stadion kam. Und gebuht wurde eben auch, als Vance beim Einzug des US-Teams gross auf den Videoleinwänden zu sehen war. Er verfolgte die Zeremonie auf der Ehrentribüne.

Vance war am Donnerstag in Mailand angekommen und hatte bei seinem Besuch unter anderem Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni getroffen. Aus Protest gegen die Anwesenheit von Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE bei Olympia waren vor der Eröffnungsfeier mehrere Hundert Studenten durch Mailand gezogen. ICE-Beamte stehen wegen ihres teils brutalen Vorgehens gegen Migranten in den USA in der Kritik. In der US-Olympiadelegation sollen sie sich um den Schutz von Offiziellen wie Vance und US-Aussenminister Marco Rubio kümmern. (vro/sda/dpa)

Eine magische Eröffnungsfeier mit Stil und Eleganz statt Spektakel und Pomp
avatar
Fribourgeoise
07.02.2026 08:37registriert Dezember 2022
Trump und seine Höflinge sind halt nicht überall willkommen. Aber das sollten sie wissen. Selbst in Italien distanziert man sich deutlich von ihnen.
341
