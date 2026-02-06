Lucas Pinheiro Braathen genoss seinen Auftritt. Bild: keystone

Diesen Moment von Fahnenträger Pinheiro Braathen konntest du im TV nicht sehen

Ski-Star Lucas Pinheiro Braathen führte Brasiliens Delegation an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele an. Ein besonderer Moment war nicht im Fernsehen zu sehen – aber unser Photograph hielten ihn fest.

Melanie Muschong, Benjamin Zurmühl / t-online

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele laufen traditionell die Nationen nacheinander ein. Die Besonderheit von Olympia 2026 ist, dass es neben dem Hauptevent in Mailand zeitgleich noch drei weitere Eröffnungsfeiern in Predazzo, Livigno und Cortina d'Ampezzo gab. Bei dem Spektakel im Giuseppe-Meazza-Stadion bekam ein Athlet einen Sonderapplaus – der Moment war jedoch nicht im Fernsehen zu sehen.

Als Brasilien an der Reihe war, betrat Ski-Star Lucas Pinheiro Braathen die Fläche. Der 25-Jährige schwenkte die brasilianische Flagge enthusiastisch und fast schon tanzend. Eingehüllt war der Slalom- und Riesenslalomspezialist in einen weiten, silberfarbenen Mantel. Braathen genoss die Aufmerksamkeit sichtlich und lieferte beim Einlaufen eine Show:

Bild: keystone

Plötzlich gibt Braathen die Flagge ab

Wie zuvor auch schalteten die übertragenden Sender kurz danach an die anderen Standorte, an denen Athleten einliefen. Dabei verpassten sie den Sonderapplaus für Braathen.

Der Brasilianer übergab seine Fahne nämlich plötzlich an eine andere Person aus dem Team. Dann knöpfte der Skirennfahrer seinen Mantel auf und breitete diesen wie ein Pfau auf. Zum Vorschein kam die brasilianische Flagge, die auf die Innenseite des Mantels gedruckt war:

Bild: keystone

Braathen hielt dann einen Zipfel des Mantels in der rechten Hand, den anderen in der linken Hand und schwenkte so die Flagge in seinem Mantel, während es im San Siro tosenden Applaus für seine Aktion bekam. Im Anschluss nahm er sich wieder die normale Flagge und vollendete seinen Einsatz als Fahnenträger auf die normale Art und Weise.

Bild: keystone

In Mailand beendete das Ski-Ass den Einlauf und nahm dann auf einem der Stühle für die Athleten Platz, um die anderen Nationen und das weitere Geschehen von dort aus zu verfolgen. Den Mantel, den Braathen trug, hatte auch die Skeletonpilotin Nicole Rocha Silveira an, die in Cortina an der Eröffnungsfeier teilnahm. (ram/t-online)