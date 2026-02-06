Tote und Verletzte bei Selbstmordanschlag in Pakistan

Nach einem Anschlag in Pakistan beim Freitagsgebet werden zahlreiche Opfer befürchtet. Dutzende Menschen seien getötet oder verwundet worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Demnach handelte es sich um einen Selbstmordanschlag auf ein schiitisches Gemeindehaus in einem Vorort von Islamabad. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt. In einer Klinik in Islamabad, der Hauptstadt der Atommacht, wurde der Notstand ausgerufen, wie die pakistanische Zeitung «Dawn» berichtete.

In den vergangenen Jahren kam es in dem südasiatischen Land mit mehr als 240 Millionen Einwohnern wieder vermehrt zu Gewalt und Anschlägen. Am vergangenen Wochenende kamen bei Kämpfen zwischen Sicherheitskräften und mutmasslichen Terroristen an verschiedenen Orten in der Unruheprovinz Baluchistan Dutzende Menschen ums Leben. In anderen Landesteilen verübte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) Anschläge gegen Schiiten, die sie als Abtrünnige des Islams betrachten. (hkl/sda/dpa)