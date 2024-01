Polizei: Frau in Pakistan erschiesst Schwester bei Aufnahme für Tiktok

(Symbolbild). Bild: keystone

Eine 19-Jährige soll in Pakistan ihre jüngere Schwester bei der Aufnahme für ein Tiktok-Video erschossen haben. Der Vorfall ereignete sich am Freitag in einem kleinen Dorf der Provinz Punjab, wie ein Polizist der Deutschen Presse-Agentur am Montag sagte. «Es scheint ein Unfall gewesen zu sein, aber es ist noch zu früh, um Schlüsse zu ziehen», sagte der mit den Ermittlungen vertraute Beamte.

Laut der Polizei kam es während der Videoaufnahme zu einem Streit zwischen den 19 und 14 Jahre alten Geschwistern. Die Familie brachte das verletzte Mädchen demnach noch in ein Krankenhaus, wo es jedoch seinen schweren Verletzungen erlag. Die Polizei fahndete am Montag nach der 19 Jahre alten mutmasslichen Täterin.

Die Video-App Tiktok war in dem südasiatischen Land mit mehr als 240 Millionen Einwohnern zwischenzeitlich verboten. Die Behörden begründeten die temporäre Sperre in der Vergangenheit mit angeblich problematischen Inhalten für die junge Generation.