Polen: Drohne explodiert in Maisfeld – Russland im Verdacht

Drohne explodiert in Maisfeld in Polen – Russland im Verdacht

In einem Maisfeld in Polen kommt es zu einer Explosion. Der Vorfall wirft Fragen auf – auch, weil er sich mehr als 100 Kilometer westlich der Grenze zur Ukraine ereignet.
20.08.2025, 15:4720.08.2025, 15:49
Julian Seiferth / t-online
Ein Artikel von
t-online

Im Osten von Polen ist eine Drohne in ein Maisfeld gestürzt und dort explodiert. Soweit vorläufig bekannt, handele es sich um ein militärisches Flugobjekt, sagte der zuständige Staatsanwalt bei einer Pressekonferenz am Absturzort. «Es wurde durch die Einwirkung von Sprengstoff beschädigt.» Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sei ausgeschlossen, dass es sich um eine zivile Drohne handele, die von Schmugglern eingesetzt worden sei.

Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz hatte zuvor gesagt, die Drohne weise keine militärischen Merkmale auf und könne auch von Schmugglern betrieben worden sein. Es könne sich aber auch um Spuren eines geplanten Sabotageaktes handeln.

Die Drohne war am frühen Morgen in das Feld nahe der Ortschaft Osiny etwa hundert Kilometer südöstlich von Warschau gefallen. Aufnahmen des örtlichen Portals LukowTV zeigten einen Lichtblitz und dann einen lauten Knall. In mehreren Häusern in der Nähe gingen Fenster zu Bruch. Verletzt wurde niemand.

Das Video soll die Explosion der Drohne zeigen. Video: watson/x/@nexta_polska

Polizei und Armee durchkämmen das Gebiet

Die Zeitung «Rzeczpospolita» berichtete unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, es habe sich bei dem Objekt um eine Shahed-Drohne vom Typ 131 oder 136 gehandelt. Auch das Nachrichtenportal «United24Media» griff diesen Verdacht auf und verwies auf die optische Ähnlichkeit zum russischen Modell «Gerbera», das zur Täuschung von Luftabwehrsystemen eingesetzt werde. Bestätigt wurde dies bislang von keiner offiziellen Stelle.

Shahed-Drohne in der Luft. Symbolbild Kamikaze-Drohne.
Eine Einwegdrohne des Typs «Shahed 136» eines iranischen Herstellers. (Symbolbild)Bild: Shutterstock

Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz sagte, Polizei und Armee seien derzeit dabei, das gesamte Gebiet zu sichern und zu durchsuchen. Auch Hubschrauber und Aufklärungsdrohnen seien im Einsatz.

Die potenzielle Beteiligung einer Shahed-Drohne erinnert an frühere Zwischenfälle: Im Mai 2023 schlug ein russischer Marschflugkörper nahe Bydgoszcz ein, ebenfalls nach anfänglichem Leugnen eines Luftraumverstosses. Im November 2022 kamen in Przewodowo zwei Menschen ums Leben, als eine ukrainische Rakete auf polnischem Gebiet einschlug.

Russische Rakete in Polen entdeckt: Spott über «Spitzenprodukt russischer Technologie»

Sollte es sich tatsächlich um eine Shahed-Drohne handeln, wäre dies ein weiteres Indiz dafür, dass die unbemannten Flugkörper von Russland auch ausserhalb des direkten Kriegsgebiets eingesetzt oder fehlgeleitet werden. Das polnische Militär prüft derzeit, wie das Objekt unbemerkt in das Landesinnere gelangen konnte – Osiny liegt mehr als 100 Kilometer Luftlinie von der ukrainischen Grenze entfernt. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist das EU- und Nato-Mitgliedsland Polen zum Frontstaat geworden.

Verwendete Quellen:

