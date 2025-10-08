freundlich14°
Palästina

Schweizer aus Gaza-Flotte: Letzte Aktivisten in Genf gelandet

epa12439730 Swiss activist and former Mayor of Geneva Remy Pagani (R), and other activists from the Global Sumud Flotilla, who were detained by Israeli forces while carrying humanitarian aid intended ...
Der ehemalige Genfer Bürgermeister Remy Pagani (rechts) und zwei weitere Flotilla-Aktivisten am Flughafen in Genf.Bild: keystone

Letzte Schweizer Mitglieder der Gaza-Flotte in Genf gelandet

08.10.2025, 16:4608.10.2025, 17:05

Die letzten Schweizer Mitglieder der Gaza-Flotte sind nach Hause zurückgekehrt. Neun Personen landeten am Mittwoch in Genf, nachdem ein weiterer Aktivist, ein schweizerisch-türkischer Doppelbürger, bereits am Dienstag in der Türkei angekommen war.

Rund 300 Demonstrierende empfingen die neun Schweizer Aktivistinnen und Aktivisten am Flughafen Genf, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Sie waren mit Plakaten ausgestattet und stimmten Parolen zu Ehren der Flottille an.

Auch der ehemalige Genfer Stadtpräsident Rémy Pagani gehörte zu den Rückkehrern. Bei seiner Ankunft bedankte er sich unter anderem für den Empfang: «Ohne euch wären wir immer noch dort», sagte er. Sie seien wie Tiere behandelt und gedemütigt worden. «Wir waren 14, zusammengepfercht auf 23 Quadratmeter.»

Die Schweizer Gaza-Flotte bestand aus 19 Mitgliedern, die mittlerweile alle aus Israel ausgewiesen wurden. Der erste Aktivist war am Samstag nach Zürich zurückgekehrt, ehe am Sonntag acht weitere Personen in Genf ankamen. (leo/sda)

Liveticker
Gespräche zum Frieden in Ägypten werden fortgesetzt
