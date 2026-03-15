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Naher Osten: Sandsturm zieht über Gazastreifen

Sandsturm zieht über zerstörten Gazastreifen

15.03.2026, 10:3815.03.2026, 10:38

Seit einigen Tagen zieht ein Sandsturm über den Gazastreifen und die angrenzende Küstenregion Israels. Die meisten Einwohner von Gaza leben seit dem Ende des Gazakriegs in Zelten.

Video: watson/nina bürge

Die Videos aus der Stadt Chan Junis zeigen, wie die Stadt im Süden Gazas in orangefarbenem Licht getaucht ist. Dies kommt von dem Staub und Sand, der durch den Wind in die Luft geschleudert wird.

Gesundheitsbehörden warnen davor, dass der Sandsturm die Gesundheit der Bewohner gefährdet, weil sie in ihren Zelten kaum Schutz vor den Staubpartikeln und der Luftverschmutzung haben. (nib)

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quelle: keystone / oded balilty
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Ein Sandsturm zieht über den Gazastreifen
Video: watson
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