Messe an alter Wirkungsstätte: Argentinier beten für Papst

Papst Franziskus wird seit eineinhalb Wochen wegen einer beidseitigen Lungenentzündung in einem Krankenhaus in Rom behandelt. Die Ärzte beschreiben den Gesundheitszustand des katholischen Kirchenoberhauptes als kritisch. Vor seiner Wahl zum Papst war Jorge Mario Bergoglio – so Franziskus' bürgerlicher Name – Erzbischof von Buenos Aires. Mit seinen 88 Jahren ist Franziskus inzwischen der zweitälteste Papst der Geschichte.

«Killing Me Softly»-Interpretin Roberta Flack ist tot

Roberta Flack war eine der einflussreichesten Künstlerinnnen der 1970er-Jahre. Der Song «Killing Me Softly with His Song» und «The First Time Ever I Saw Your Face» machten sie berühmt. Nun starb die Soulsängerin mit 88 Jahren.

Die mit dem Hit «Killing Me Softly with His Song» bekannte gewordene US-Soulsängerin Roberte Flack ist tot. Die 88-Jährige sei am Montag zu Hause im Kreise ihrer Familie gestorben, teilte ihre Pressesprecherin Elaine Schock mit. Flack hatte vor drei Jahren bekanntgegeben, sie leide an amyotrophe Lateralsklerose.