vereinzelte Gewitter30°
DE | FR
burger
International
Papst

100 Tage Papst: Leo XIV. ruft zu weltweitem Frieden auf

100 Tage Papst: Leo XIV. ruft zu weltweitem Frieden auf

15.08.2025, 15:4115.08.2025, 15:41
Mehr «International»

An seinem 100. Tag als Papst hat Leo XIV. eindringlich zu Frieden aufgerufen.

«Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass die Logik des Konflikts und der Waffengewalt die Oberhand gewinnt», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche nach dem Angelus-Gebet in Castel Gandolfo, seiner Sommerresidenz unweit von Rom. Man dürfe die Hoffnung nicht aufgeben.

«Gott ist grösser als die Sünde der Menschen.»
Pope Leo XIV celebrates a mass inside the St. Thomas of Villanova Church in Castel Gandolfo, Italy, Friday, Aug.15, 2025. (Angelo Carconi/Pool Via AP) Italy Pope
Leo XIV. beim Angelus.Bild: keystone

Der 69-Jährige erinnerte an seinen Vorgänger, Papst Pius XII., der nach dem Zweiten Weltkrieg den Wunsch geäussert hatte, dass nie wieder «die Entfesselung von Kampf und Krieg» so viele Menschenleben vernichte. «Wie aktuell diese Worte doch sind!», sagte der Papst.

«Auch heute noch fühlen wir uns leider machtlos angesichts der Ausbreitung einer Gewalt in der Welt, die gegenüber jeder Regung von Menschlichkeit immer abgestumpfter und gefühlloser wird.»

Robert Francis Prevost wurde im Mai als erster US-Amerikaner zum Papst gewählt. Seit seinem Amtsantritt ruft er immer wieder zu Frieden in Kriegs- und Krisengebieten wie Gaza und der Ukraine auf. (rbu/sda/dpa)

Mehr zum neuen Papst:

Über eine Million Menschen feiern beim Weltjugendtag mit dem Papst
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Hitze in der Schweiz? Darüber kann man hier bei 51 Grad nur lachen
3
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
4
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
5
«Man sollte nicht nackt schlafen»
Meistkommentiert
1
FCSG-Stürmer Geubbels verhandelt mit Paris +++ Bayern nimmt Woltemade-Poker wieder auf
2
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
3
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
4
«Damit gefährdet Rösti Versorgungssicherheit»: Scharfe Kritik an Bundesrat nach AKW-Wende
5
Kein Fixpreis, keine Volksabstimmung – das Wichtigste aus der Pressekonferenz zum F-35
Meistgeteilt
1
Hisbollah: Entwaffnung könnte zu Bürgerkrieg führen +++ Trump will Journalisten in Gaza
2
Wie es für Elon Musk mit seinem gehypten Tesla-Restaurant läuft
3
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
4
Zeit statt Geld – der HCD lockt Ken Jäger mit Sieben-Jahres-Offerte
5
Trump will Raumfahrt-Vorschriften lockern + Brasilien stellt Milliarden gegen Zölle bereit
Auch Kalifornien will über Reform von Wahlkreisen abstimmen lassen
Als Reaktion auf eine drohende Abstimmung über neue Wahlkreise in Texas stellt nun auch Kalifornien die eigenen Bezirke auf den Prüfstand. Der demokratische Gouverneur des Bundesstaates an der Westküste, Gavin Newsom, kündigte eine Sonderwahl für den 4. November an – an dem Tag sollen die Kalifornier über die Wahlkreisreform entscheiden. «Wir können nicht tatenlos zusehen, wie diese Demokratie verschwindet, Bezirk für Bezirk im ganzen Land, nicht nur in Texas», sagte Newsom bei einer Kundgebung.
Zur Story