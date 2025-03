Papst weiter in Klinik: Sonntagsgebet fällt wieder aus

Nonnen beten vor der Statue Papst Johannes Pauls dem Zweiten. Bild: keystone

Wegen seiner schweren Lungenentzündung muss Papst Franziskus das vierte Mal in Folge auf das traditionelle Sonntagsgebet vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz verzichten. Das 88 Jahre alt Oberhaupt der katholischen Kirche liegt weiterhin in Rom im Krankenhaus, seit mehr als drei Wochen schon. Die Nacht zum Sonntag sei «ruhig» verlaufen, teilte der Vatikan am Morgen mit. Jetzt ruhe sich Franziskus aus.

Am Abend hatte der Heilige Stuhl in einem ärztlichen Bulletin von einer «allmählichen, leichten Besserung» berichtet. «Der klinische Zustand des Heiligen Vaters ist in den letzten Tagen stabil geblieben und zeigt somit ein gutes Ansprechen auf die Therapie», hiess es darin. Franziskus habe auch kein Fieber. Das nächste Bulletin soll am Montagabend veröffentlicht werden. In den vergangenen Wochen hatte es auch mehrere Rückschläge gegeben.

Am Donnerstag zwölf Jahre im Amt

Der Papst leidet an einer schweren Lungenentzündung, die beide Lungenflügel erfasst hat. Mehrmals hatte er in der Klinik Anfälle akuter Atemnot. Deshalb muss er immer wieder über eine Maske auf Mund und Nase mechanisch beatmet werden. Mit 88 Jahren ist er inzwischen der zweitälteste Papst der Geschichte. Am Donnerstag ist es zwölf Jahre her, dass er als Nachfolger des deutschen Pontifexes Benedikt XVI. zum Kirchenoberhaupt gewählt wurde. (sda/dpa)