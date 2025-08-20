Galatasaray Istanbul und Manchester City sind sich wohl über einen Transfer von Manuel Akanji einig. Die Ablösesumme solle sich auf gut 17 Millionen Euro belaufen, letzte Details seien aber noch zu klären, wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet. ManCity würde den Nati-Verteidiger, der im ersten Saisonspiel nur auf der Bank sass, gerne verkaufen. Trainer Pep Guardiola will das Kader verkleinern. Ob Akanji sich mit dem türkischen Topklub einig wird, ist aber noch unklar. Ein erstes Angebot werde demnächst erwartet, aktuell gebe es keine Zeichen, ob der 30-Jährige zu Galatasaray wechseln möchte. (nih)
Manuel Akanji 🇨🇭
Alter: 30 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 28 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 40 Spiele, 2 Assists
