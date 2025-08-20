spielt nicht mehr für den FC St.Gallen. Der Franzose setzt seine Karriere beim Ligue-1-Aufsteigerfort, wo er einen Fünfjahresvertrag unterzeichnete. Damit wurde offiziell, was sich längst abgezeichnet hatte und seit Wochen mehr als nur ein Gerücht war.Gemäss Meldungen aus Frankreich sollen sich die Verantwortlichen des Paris FC die Verpflichtung von Geubbelskosten lassen. In den letzten Wochen hatten sich diverse Klubs, vorab aus der französischen Top-Liga, für den Stürmer interessiert. In Paris erwartet Geubbels ein spannendes Projekt, an dem mit Red Bull und dem Louis-Vuitton-Chef Bernard Arnault zwei überaus zahlungskräftige Parteien beteiligt sind, die den Aufsteiger zu einem internationalen Spitzenverein formen wollen.Geubbels hatte vor zweieinhalb Jahren von der AS Monaco in die Ostschweiz gewechselt und etablierte sich schnell als verlässlicher Torschütze. In 95 Pflichtspielen gelangen ihm 30 Treffer. Sein Vertrag hätte noch für die laufende und die kommende Saison Gültigkeit gehabt. (sda)🇫🇷Alter: 24 JahrePosition: MittelstürmerMarktwert: 10 Mio. EuroBilanz 2024/25: 41 Spiele, 17 Tore, 3 Assists