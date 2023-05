Billie Eilish ist wieder Single

Eilish gilt als einer der grössten Musikstars der Gegenwart. Schon als 17-Jährige stürmte sie mit ihrem Debütalbum die Charts. 2020 räumte sie als 18-Jährige Grammy Awards in allen vier Hauptkategorien ab. Im März 2022 holte sie mit ihrem Song «No Time To Die» für den Bond-Film «Keine Zeit zu sterben» den Oscar .

Die «Happier Than Ever»-Sängerin und der Frontmann der Rockband The Neighbourhood waren im Oktober erstmals zusammen gesehen worden. Im November liefen sie dann bei einer Kunst- und Filmgala in Los Angeles als Paar über den roten Teppich. Laut «People.com» hatten sie im April das Coachella-Musikfestival gemeinsam besucht.

Russland attackiert die von den Ukrainern zurückeroberte Stadt Cherson. Derweil stärkt der Europarat der Ukraine den Rücken – hier ist das Nachtupdate.

Im Bemühen um russische Reparationszahlungen für die verheerenden Kriegsschäden in der Ukraine sieht sich Kiew vom Europarat gestärkt. «Es ist wichtig, dass Europa im Interesse eines ehrlichen Friedensplans so geeint ist», sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch in seiner allabendlichen Videoansprache. Zuvor hatten die 46 Staaten des Europarats zum Abschluss eines Gipfeltreffens in Island mehrere Beschlüsse mit Signalwirkung gefasst: Sie verabschiedeten ein Register für Kriegszerstörungen in der Ukraine, forderten die Rückkehr aller nach Russland deportierten Kinder und die Einrichtung eines Sondertribunals.