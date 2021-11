Louis-Vuitton-Designer Virgil Abloh mit 41 Jahren gestorben

Gucci vs. Louis Vuitton: Der Spenden-Battle der französischen Milliardäre

Gucci vs. Louis Vuitton: Der Spenden-Battle der französischen Milliardäre

Virgil Abloh im September 2021 in New York.

Virgil Abloh im September 2021 in New York. Bild: keystone

Der Louis-Vuitton-Designer Virgil Abloh ist überraschend gestorben. Er sei am Sonntag im Alter von 41 Jahren den Folgen einer schweren Krebserkrankung erlegen, teilte der Konzern LVMH am Abend mit.

So nachhaltig ist jedes Land der Welt (Spoiler: Es ist kompliziert)

Grosser Protest gegen Abschaffung des «Knebelgesetzes» in Spanien

27 chinesische Flugzeuge dringen in Taiwans Luftverteidigungszone ein

EU-Länder wollen härter gegen Schleuser am Ärmelkanal vorgehen

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Weil man nie genug Fernseher haben kann: Der Black Friday in 11 verstörenden Szenen

Neue Corona-Variante in Südafrika entdeckt – 7 Dinge, die du wissen musst

«Sie müssen nicht so blöd grinsen» – Badran zerreisst Covid-Gesetz-Gegner im TV

Franzosen platzt nach Brief von Boris Johnson der Kragen

Premier Johnson will alle Boot-Migranten nach Frankreich zurückschaffen. Die Verzweifelten lassen sich nicht einmal von dem tragischen Unglück am Mittwoch mit 27 Toten abschrecken.

Die Wogen gehen hoch am Ärmelkanal. Auslöser ist ein Brief des britischen Premiers Boris Johnson an den französischen Präsidenten Macron. «Dear Emmanuel» beginnt das zweiseitige Schreiben, das der Autor gleich auf seinem Twitter-Konto veröffentlichte.