recht sonnig-1°
DE | FR
burger
International
People-News

Geissens Einbruch St.-Tropez: Mutmassliche Einbrecher festgenommen

Video: instagram/robertgeiss_1964
People-News

«Angriff auf unser Leben»: Jetzt sind mutmassliche Geissen-Einbrecher gefasst

Im Juni 2025 wurden Robert und Carmen Geiss ausgeraubt und verletzt. Nun hat die Polizei mutmassliche Täter festgenommen.
04.01.2026, 13:39

Gute Nachrichten für das deutsche Reality-TV-Ehepaar Carmen und Robert Geiss: Die mutmasslichen Einbrecher, die im Juni vergangenen Jahres in das Luxus-Anwesen der Geissens in St-Tropéz eingebrochen waren, sind verhaftet worden. Darüber berichtet die Bild-Zeitung.

«Für uns ist das ein erstes gutes Zeichen, dass die Täter nicht ungeschoren davonkommen», sagt Carmen Geiss. Der brutale Einbruch sitzt dem Glamour-Paar auch ein halbes Jahr später in den Knochen.

Bilder des Tages Robert Geiss mit Gattin Carmen Geiss beim Photocall zur RTL II- Gameshow Spiel die Geissens untern Tisch im East Hotel. Hamburg, 16.01.2018 *** Robert Geiss and his wife Carmen Geiss ...
Haben durch den Überfall seelischen und finanziellen Schaden genommen: Das Ehepaar Geiss.Bild: www.imago-images.de

«Das war ja ein Angriff auf unser Leben, so sehen wir das mittlerweile», sagt Carmen Geiss. «Jetzt kommt hoffentlich bald der finale Abschluss mit Anklage und Verurteilung.»

45 Minuten Horror

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni drangen vier Einbrecher in die Villa der Geissens ein. Sie waren maskiert und bewaffnet.

Die Geissens sitzen zu dem Zeitpunkt im Wohnzimmer auf dem Sofa, sehen fern. Es fallen Schüsse, ein Einbrecher würgt Carmen Geiss, ein anderer verpasst Robert Geiss Tritte in die Rippen.

Neben dem seelischen Schmerz entsteht finanzieller Schaden. Die Einbrecher zwingen die Geissens dazu, alle Tresore zu öffnen und entwenden Bargeld und Schmuck im Wert von 200'000 Euro.

45 Minuten: Die Geissens wurden überfallen, ausgeraubt und verletzt

«Der Überfall hat unser Sicherheitsgefühl massiv erschüttert.» Dementsprechend hat das Paar, das ihre eigene TV-Sendung auf RTL Zwei hat, mittlerweile Vorkehrungen getroffen. Die Alarmanlage der Villa wurde verbessert und zusätzliches Sicherheitspersonal engagiert.

(her)

Mehr zu den Geissens:

Überwachungsvideo zeigt Überfall auf Geissens – neue Details bekannt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Jahrhundert-Einbruch in Dresden
1 / 11
Jahrhundert-Einbruch in Dresden
Unter den gestohlenen Stücken befindet sich der Bruststern des polnischen Weissen Adler-Ordens. (Archivbild)
quelle: ap staatliche kunstsammlungen dresden / juergen karpinski
Auf Facebook teilenAuf X teilen
84 Jahre alter Opa zeigt drei Einbrechern, wer das Sagen hat
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Trump will Venezuela «regieren»: Was er plant
Zuerst sah es aus, als seien die USA nur am Diktator Nicolás Maduro interessiert, der in New York angeklagt worden ist. Doch nun zeigt sich: Der amerikanische Präsident will viel mehr.
Das amerikanische Engagement in Venezuela endet nicht mit der Verhaftung von Herrscher Nicolás Maduro. Vielmehr wollen die USA das südamerikanische Land «jetzt regieren» — und in einem ersten Schritt die lukrative Ölindustrie wieder auf Vordermann bringen. Dies gab US-Präsident Donald Trump am Samstag an einer Pressekonferenz bekannt, neun Stunden nachdem ein amerikanisches Spezialkommando Maduro aus Caracas ausgeflogen hatte.
Zur Story