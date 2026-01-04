Video: instagram/robertgeiss_1964

People-News

«Angriff auf unser Leben»: Jetzt sind mutmassliche Geissen-Einbrecher gefasst

Im Juni 2025 wurden Robert und Carmen Geiss ausgeraubt und verletzt. Nun hat die Polizei mutmassliche Täter festgenommen.

Mehr «International»

Gute Nachrichten für das deutsche Reality-TV-Ehepaar Carmen und Robert Geiss: Die mutmasslichen Einbrecher, die im Juni vergangenen Jahres in das Luxus-Anwesen der Geissens in St-Tropéz eingebrochen waren, sind verhaftet worden. Darüber berichtet die Bild-Zeitung.

«Für uns ist das ein erstes gutes Zeichen, dass die Täter nicht ungeschoren davonkommen», sagt Carmen Geiss. Der brutale Einbruch sitzt dem Glamour-Paar auch ein halbes Jahr später in den Knochen.

Haben durch den Überfall seelischen und finanziellen Schaden genommen: Das Ehepaar Geiss. Bild: www.imago-images.de

«Das war ja ein Angriff auf unser Leben, so sehen wir das mittlerweile», sagt Carmen Geiss. «Jetzt kommt hoffentlich bald der finale Abschluss mit Anklage und Verurteilung.»

45 Minuten Horror

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni drangen vier Einbrecher in die Villa der Geissens ein. Sie waren maskiert und bewaffnet.

Die Geissens sitzen zu dem Zeitpunkt im Wohnzimmer auf dem Sofa, sehen fern. Es fallen Schüsse, ein Einbrecher würgt Carmen Geiss, ein anderer verpasst Robert Geiss Tritte in die Rippen.

Neben dem seelischen Schmerz entsteht finanzieller Schaden. Die Einbrecher zwingen die Geissens dazu, alle Tresore zu öffnen und entwenden Bargeld und Schmuck im Wert von 200'000 Euro.

«Der Überfall hat unser Sicherheitsgefühl massiv erschüttert.» Dementsprechend hat das Paar, das ihre eigene TV-Sendung auf RTL Zwei hat, mittlerweile Vorkehrungen getroffen. Die Alarmanlage der Villa wurde verbessert und zusätzliches Sicherheitspersonal engagiert.

(her)