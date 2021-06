International

Rapper DaBaby nach Schiesserei verhört

Bild: keystone

Die Polizei in Miami Beach hat den US-Rapper DaBaby wegen dessen möglicher Rolle bei einer Schiesserei mit zwei Verletzten verhört. Anschliessend sei der 29-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Jonathan Lyndale Kirk heisst, von den Beamten wieder entlassen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zwei Personen, die für die Schüsse «verantwortlich» gewesen seien, sitzen demnach in Gewahrsam. Zu dem Vorfall war es am Montagabend nahe eines Nobelrestaurants in der Küstenstadt in Florida gekommen.

DaBaby war 2019 mit seinem Album «Baby on Baby» in den USA bekannt geworden, seine zwei Folgealben «Kirk» und «Blame It on Baby» erreichten den ersten Platz der Charts. Der Musiker aus Charlotte (North Carolina) wurde mehrfach für den Musikpreis Grammy nominiert. (sda/dpa)

