Bei der AC Milan wurde er aussortiert, in der Rückrunde war er an dieausgeliehen, wo er ganze 36 Minuten im Einsatz stand, nun könntezu einem weiteren Serie-A-Klub wechseln. Wie Transfer-Insider Gianluca Di Marzio berichtet, sei Bologna am 25-jährigen Offensivspieler interessiert. In der Emilia Romagna würde er mit Michel Aebischer, Remo Freuler und Dan Ndoye auf drei weitere Nati-Spieler treffen, wobei Ndoye vor einem Abgang in die Premier League oder nach Neapel steht. Okafor stehe aber auch beim brasilianischen Klubhoch im Kurs. Ziemlich sicher ist: Der 24-fache Nationalspieler wird die AC Milan in diesem Sommer verlassen. (nih)🇨🇭Alter: 25Position: LinksaussenMarktwert: 13 Mio. EuroBilanz 2024/25: 21 Spiele, 1Tor, 2 Assists