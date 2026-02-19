Schneeregen
International
Deutscher Rapper Samra in Thailand festgenommen

Die thailändische Polizei soll den Berliner Rapper festgenommen haben. Es soll um Drogen gehen, heisst es in einem Medienbericht.
19.02.2026, 04:3119.02.2026, 04:31
Thomas Wanhoff / t-online
Ein Artikel von
t-online

Der Berliner Rapper Samra ist erneut in den Schlagzeilen. Vor zwei Wochen wurde in seine Wohnung eingebrochen, jetzt hat der Musiker wohl selbst mit der Polizei Probleme. Nach einer Partynacht wurde er auf der thailändischen Insel Phuket festgenommen, berichtet die «Bild».

Samra live auf dem Heroes Festival 2024 auf der Expo Plaza. Hannover, 10.08.2024 *** Samra live at the Heroes Festival 2024 at the Expo Plaza Hannover, 10 08 2024 Foto:xN.xHeuselx/xFuturexImagex heroe ...
Der Rapper Samra wurde in Thailand festgenommen.Bild: www.imago-images.de

Man habe bei ihm Drogen der Kategorie 4 gefunden, zitiert die Zeitung die Polizei von Chalong, einer Stadt südlich der Inselhauptstadt. Zu dieser Kategorie zählen Psychopharmaka wie die Angstlöser Diazepam, Lorazepam und Midazolam. Es ist nach thailändischem Gesetz erlaubt, bei einer Verschreibung Medikamente für höchstens 30 Tage einzuführen.

Der Deutschrapper hatte zuvor auf Instagram ein Bild von sich und dem Rap-Kollegen Nu veröffentlicht, das beide in einer thailändischen Polizeistation zeigt. Auf diesem grinsen beide in die Kamera, das Bild ist mit dem Text «Danke für alles Bruder nu» versehen. Weitere Details teilte der Deutschrapper nicht mit.

samra insta
Allzu schlimm scheint er es nicht zu finden: Rapper Samra postet ein Selfie aus einer thailändischen Polizeistation.Bild: instagram

Botschaft soll zu Anwalt geraten haben

Laut «Bild» soll aber ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Bangkok die Festnahme bestätigt haben. Man habe dem Musiker geraten, einen Anwalt zu besorgen, was dieser auch getan habe, zitiert die Zeitung den Botschaftsangestellten. Als «Bild» den Rapper anrief, bestätigte dieser, in eine Verkehrskontrolle gekommen zu sein, bestritt aber einen Zusammenhang mit Drogen. Er ist jetzt aber offenbar wieder auf freiem Fuss.

Rapper Samra setzte nach einem Einbruch in seine Wohnung in Berlin vor zwei Wochen eine Belohnung für Hinweise aus. «Wer mir echte Beweise zu den Tätern liefern kann und weiss. wer dahintersteckt, ich lege 30'000 Euro auf den Tisch», schrieb der Musiker in einem Post auf seinem Instagram-Kanal, dem 1,5 Millionen Menschen folgen. Zudem postete der 31-Jährige ein Video, in dem offene Schränke sowie auf dem Boden liegende Kleidung und Kartons zu sehen sind.

