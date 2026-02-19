Interview mit Michel Péclard. Video: watson

Ein erfolgreicher Geschäftsführer verrät uns sein Geheimnis

Der Zürcher Gastronomen Michel Péclard besitzt mehrere Lokale in der grössten Schweizer Stadt. Das Fischer's Fritz, das Portofino oder die Milchbar sind nur einige davon. Welchen Tipp kann der Macher der jungen Generatoin geben?

Was bedeutet es, wirklich erfolgreich zu sein? Diese Frage steht im Mittelpunkt unseres Gesprächs mit dem bekannten Zürcher Gastronomen Michel Péclard. Schnell wird klar, dass Erfolg für ihn nur selten mit Glück zu tun hat. Vielmehr ist er das Ergebnis von harter Arbeit, Disziplin und der Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen.

MAZ-Medienwoche

Alle Artikel gibt's hier. Das Institut für Journalismus und Kommunikation MAZ führt auch dieses Jahr die Medienwoche für Schulen durch. watson beteiligt sich am Projekt und begleitete die Kantonsschule Wiedikon Sek II.

Michel Péclard hat im Laufe seiner Karriere mehrere erfolgreiche Restaurants eröffnet und sich damit einen festen Namen in der Schweizer Gastronomieszene gemacht. Sein Weg dorthin war jedoch keineswegs immer einfach. Rückschläge, schwierige Entscheidungen und finanzielle Risiken gehörten ebenso dazu wie Erfolge und Anerkennung.

Entscheidend sei gewesen, nie aufzugeben und aus jeder Niederlage eine Lehre zu ziehen. Im Interview spricht Péclard offen über seine Führungsphilosophie. Für ihn stehen Vertrauen und Respekt gegenüber den Mitarbeitenden an oberster Stelle.

Auch das Thema Risiken spielt im Gespräch eine wichtige Rolle. Péclard betont, dass unternehmerischer Erfolg ohne Mut nicht möglich sei und dass man bereit sein müsse, Risiken einzugehen, um Erfolg zu haben. Oder in seinen Worten als bester Tipp für junge Menschen: «More pepper, less paper! Habt Mut, geht andere Wege, versucht Dinge. Was kannst du verlieren, wenn du Mut hast?» Die Antwort gibt er gleich selbst: «Nichts.»

Im Video stellen wir drei seiner Standorte vor:

Drei der Standorte von Michel Péclard. Video: watson