«Hold Me Closer»: Britney Spears und Elton John spalten mit diesem Song das Internet

«Okie dokie, mein erster Song seit 6 Jahren!», schrieb Britney Spears diese Woche auf Twitter. Damit kündigte der US-Popstar seine Kollaboration «Hold Me Closer» mit Elton John an. Dieser konnte seinerseits ebenfalls nicht an sich halten und performte den Song spontan bereits in einem Café in Cannes. Fans und Hater wurden also gleichermassen auf die Folter gespannt, nun ist der Song am Freitag erschienen:

Elton John & Britney Spears – Hold Me Closer Video: YouTube/Elton John

Der Song basiert auf Elton Johns Song «Tiny Dancer» von 1971. Auch einige Zeilen von «The One» sollen im Track vorkommen. Hier noch das Original:

Elton John – Tiny Dancer Video: YouTube/EltonJohnVEVO

Für Britney sei es ein musikalisches Comeback, für Elton eine gelungene Kollaboration. Die beiden Künstler hatten also Freude. Und die Fans? Hier fällt das Urteil gemischt aus. Bei manchen kommt der Track sehr gut an:

Andere hingegen sind eher etwas enttäuscht:

Und wieder andere einfach komplett verwirrt:

Auf Spotify knackte «Hold Me Closer» die Millionen-Marke in unter zehn Stunden und stürmt in über 35 Ländern den 1. Platz in den Streaming-Charts. Und was sagst du?

Wie findest du «Hold Me Closer»? Super! Vieeeeel besser als das Original! Das Original von Elton John lässt sich nicht übertreffen. «Meh.» Grottenschlecht.

Der Song mit Britney Spears ist bereits der zweite Remix eines Elton John Songs. Mit Dua Lipa publizierte der britische Sänger und Komponist im August 2021 bereits «Cold Heart». (leo)