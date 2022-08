Video: watson/Fabian Welsch

Flucht vor Clan-Boss Abu-Chaker – Bushido wandert nach Dubai aus

Schon im Juni wurde es angekündigt, jetzt ist es so weit: Der Rapper Bushido – Anis Ferchichi – wandert mit seiner Frau und den sieben Kindern nach Dubai aus.

Die Familie Ferchichi steht schon seit etwa drei Jahren unter Polizeischutz. Grund ist der Prozess gegen den Clan-Anführer Arafat Abou-Chaker, in dem Bushido Hauptzeuge ist. Bushido hatte mit Abou-Chaker früher Geschäfte gemacht. Als Bushido dem Clan-Anführer mitteilte, er wolle aussteigen, gerieten die beiden in Streit und sind seit dem verfeindet. der Abou-Chaker-Clan ist bekannt für Gewalt und Drohungen.

Haus gemietet, Kinder in der Schule

Die Probleme mit Bushidos ehemaligen Geschäftspartner sollen aber nicht die einzigen Gründe für den Umzug sein. Laut der Bild sollen auch steuerliche Gründe beim Umzug eine Rolle spielen.

Die Zeitung berichtet ebenfalls, dass die Ferchichis in Dubai bereits ein Haus gemietet und die Schule für die Kinder organisiert hätten. Am 28. August soll es für die Kinder in einer deutschsprachigen Schule losgehen. (fwe)

