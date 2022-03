Silvio Berlusconi (85) heiratet 32-jährige Marta Fascina – zumindest so ähnlich

View this post on Instagram

So erleben syrische und afghanische Geflüchtete die Ankunft der Ukrainer in der Schweiz

Auto rast in Belgien in Karnevalsveranstaltung – sechs Tote

In Belgien ist bei einer Karnevalsveranstaltung ein Autofahrer in eine Menschengruppe gerast. Bei dem Unglück am frühen Sonntagmorgen kamen in der Gemeinde Strépy-Bracquegnies sechs Menschen ums Leben. Weitere 37 Menschen wurden verletzt. Zehn von ihnen schwebten zunächst noch in Lebensgefahr.