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CNN löst Todesgerücht um «Zurück in die Zukunft»-Star Michael J. Fox aus

FILE - Michael J. Fox arrives at A Country Thing Happened On The Way To Cure Parkinson&#039;s in Nashville, Tenn., on April 26, 2023. (AP Photo/George Walker IV, File) Michael J. Fox
Michael J. Fox weilt zum Glück weiterhin unter uns.Bild: keystone
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Wegen CNN: Todesgerücht um «Zurück in die Zukunft»-Star Michael J. Fox

Wenn Meldungen über den Tod eines Stars auftauchen, verbreiten sie sich rasend schnell. Für Fans ist der Schock oft gross – vor allem, wenn die Nachricht von einer seriösen Quelle stammt. Genau das ist jetzt im Fall von Michael J. Fox passiert.
09.04.2026, 18:4609.04.2026, 18:46
Jennifer Ullrich / watson.de

Michael J. Fox, bekannt aus der «Zurück in die Zukunft»-Reihe, sah sich in dieser Woche plötzlich mit falschen Todesmeldungen konfrontiert. Der Auslöser: ein folgenschwerer Fehler eines grossen US-Nachrichtensenders.

CNN hatte versehentlich einen Beitrag mit dem Titel «Erinnerung an das Leben des Schauspielers Michael J. Fox» veröffentlicht. Die Formulierung liess viele Fans sofort vermuten, der 64-Jährige sei gestorben. Doch nun gibt es Entwarnung.

Falschmeldung schlägt Wellen

Die Reaktion liess nicht lange auf sich warten. Auf Social Media verbreiteten sich die Gerüchte schnell – bis Michael J. Fox über einen Sprecher klarstellen liess, dass es ihm gut gehe.

This image released by Universal Pictures shows Christopher Lloyd, left, and Michael J. Fox in a scene from the 1985 film &quot;Back to the Future.&quot; (Universal Pictures via AP) Film-Back to the F ...
1985: Christopher Lloyd (links) und Michael J. Fox im Kult-Film.Bild: keystone / Universal Pictures

Der Agent erklärte gegenüber «TMZ», der Schauspieler sei «in guter Verfassung» und habe erst kurz zuvor an einer Veranstaltung teilgenommen. Dort stand der 64-Jährige auf der Bühne und gab Interviews.

CNN reagierte schnell auf den Fehler. Der Sender zog den Inhalt zurück und vermeldete: «Der Beitrag wurde versehentlich veröffentlicht. Wir haben ihn von unseren Plattformen entfernt und entschuldigen uns bei Michael J. Fox und seiner Familie.»

Tatsächlich war Michael J. Fox zuletzt öffentlich aktiv. Neben einem Auftritt beim Paley-Fest zeigte er sich bei einer Feier zur dritten Staffel der Serie «Shrinking». Dort traf er auf bekannte Gesichter wie Harrison Ford.

Erst vor Kurzem starb ein anderer Star der Kult-Filmserie:

«Zurück in die Zukunft»-Star ist tot: James Tolkan mit 94 Jahren gestorben

Zudem generierte er Aufmerksamkeit, als er sich mit seinem «Zurück in die Zukunft»-Kollegen Christopher Lloyd traf. Zu einem gemeinsamen Foto schrieb er, sie hätten am Strand zusammen gegessen – und verwies darauf, dass der Kult-Film dieses Jahr 41 Jahre alt wird:

2026: Lloyd und Fox im Real Life.

Von Parkinson betroffen

Seit vielen Jahren lebt Michael J. Fox mit der Parkinson-Krankheit, die bei ihm bereits 1991 diagnostiziert wurde. Trotz gesundheitlicher Herausforderungen engagiert er sich weiterhin stark für die Forschung. Seine Stiftung hat inzwischen mehr als eine Milliarde Dollar für Studien und Behandlungen gesammelt.

Wie genau es zur Panne bei CNN kam, bleibt derweil unklar. Jedoch ist es bei grossen Medienhäusern Standard, dass Todesmeldungen und Nachrufe auf Hollywoodstars vorbereitet werden – insbesondere, wenn schwere Krankheiten bekannt sind.

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