The Weeknd lässt Aaliyah mit gemeinsamer Single «Poison» auferstehen

20 Jahre nach ihrem Unfalltod erscheint am Freitag (17. Dezember) eine neue Single der US-Sängerin Aaliyah. Der Song «Poison» ist eine posthume Kollaboration mit dem kanadischen R&B-Star The Weeknd, wie die Plattenfirma Blackground Records am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter mitteilte.

Aaliyah, 9. Mai 2001. Bild: keystone

Zuvor hatte der Gründer von Blackground Records, Aaliyahs Onkel Barry Hankerson, bereits die Veröffentlichung eines neuen Aaliyah-Albums in Zusammenarbeit mit mehreren prominenten Musikern angekündigt. Stars wie Drake, Ne-Yo, Chris Brown und Snoop Dogg sollen zu hören sein, wie Hankerson dem Branchenmagazin «Billboard» sagte.

The Weeknd während des NFL Super Bowl im Februar 2021. Bild: keystone

Die Soul-Sängerin und Schauspielerin Aaliyah, bürgerlich Aaliyah Dana Haughton, starb im Alter von 22 Jahren bei einem Flugzeugabsturz auf den Bahamas. Bei dem Unfall im August 2001 kamen auch sieben Mitglieder ihres Teams ums Leben. (yam/sda/dpa)