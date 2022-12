Kirstie Alley starb im Alter von 71 Jahren. Bild: keystone

Hollywoodstar Kirstie Alley ist tot

Sie gehörte zu den grössten Schauspielstars der Achtziger, nun ist Kirstie Alley völlig überraschend im Alter von 71 Jahren gestorben. Das gab ihre Familie bekannt.

Am Montagabend (Ortszeit) erschütterte eine Nachricht Hollywood: Kirstie Alley ist tot. Die Schauspielerin, die für ihre Rollen in den Kultserien «Cheers» und «Fackeln im Sturm» sowie den «Kuck mal, wer da spricht»-Filmen bekannt ist, starb nach kurzer Krankheit, wie ihre Familie via Social Media mitteilte.

«Unsere unglaubliche, kämpferische und liebevolle Mutter ist nach einem Kampf gegen den erst vor Kurzem bei ihr diagnostizierten Krebs verstorben,» heisst es in dem Statement. Alley sei von ihren Liebsten umgeben gewesen und habe bis zuletzt gekämpft.

«Die Lebensfreude und Leidenschaft unserer Mutter für das Leben, ihre Kinder, Enkelkinder und ihre vielen Tiere, ganz zu schweigen von ihrer ewigen Schaffensfreude, waren unvergleichlich und haben uns dazu inspiriert, das Leben in vollen Zügen zu geniessen – so wie sie es tat», schreiben ihre beiden Kinder True und Lillie und bedanken sich bei den Ärzten und für die Anteilnahme.

John Travolta trauert um seine Berufskollegin. Bild: AP/Invision

Kirstie Alley gelang Anfang der Achtzigerjahre als Vulkanierin Lieutenant Saavik in «Star Trek II: Der Zorn des Khan» der Sprung nach Hollywood. Ihren grossen Durchbruch feierte sie aber erst einige Jahre später mit der Sitcom «Cheers». Für ihre Rolle der Rebecca Howe, die sie sechs Jahre lang spielte, wurde sie fünfmal für einen Emmy und viermal für einen Golden Globe nominiert, sie nahm jeweils einen der begehrten Preise mit nach Hause.

John Travolta trauert um Kirstie Alley

Internationale Bekanntheit erlangte Kirstie Alley vor allem durch die Kinokomödie «Kuck mal, wer da spricht». An der Seite von John Travolta spielte sie 1989 die Hauptrolle, in die sie ein Jahr später und 1993 noch einmal für Fortsetzungen schlüpfte. «Kirstie war eine der aussergewöhnlichsten Beziehungen, die ich je hatte. Ich liebe dich, Kirstie. Ich weiss, dass wir uns wiedersehen werden», trauerte der Hollywoodstar bei Faceboook um seine Kollegin.