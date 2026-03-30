Wird Céline heute Montag um 21 Uhr für begeisterte Fans sorgen?

bild: GC Images

People-News

Céline Dion soll kurz vor einer riesigen Ankündigung stehen

Nach einer gross angelegten Teaser-Kampagne mit Plakaten und einer besonderen Beleuchtung des Eiffelturms soll Céline Dion heute Montag um 21 Uhr ihr Comeback für eine Reihe aussergewöhnlicher Konzerte ab nächstem September ankündigen.



Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!

Mehr «International»

Die Fans sind überzeugt: Die Sängerin wird voraussichtlich heute Abend ihre Rückkehr nach Paris offiziell bestätigen. Nach tagelanger Spannung und zahlreichen – in der gesamten Stadt verteilten – Hinweisen scheint nun um 21 Uhr die Ankündigung zu erfolgen.



Der Zeitpunkt ist hochsymbolisch: Es ist der 30. März, der 58. Geburtstag des Stars aus Québec. Der Sender France 2 hat laut der Zeitschrift «Paris Match» bereits eine Sondersendung um 21.05 Uhr für seine Zuschauer angesetzt – genau zu dem Zeitpunkt, für den die offizielle Bekanntgabe erwartet wird.



Übersetzung Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Geheimnisvolle Poster-Schnitzeljagd

Seit dem 23. März läuft in den Strassen von Paris eine regelrechte Schatzsuche. Plakate mit ikonischen Titeln wie «Pour que tu m'aimes encore», «My Heart Will Go On» und «The Power of Love» haben die französische Hauptstadt erobert. Eine geschickt inszenierte Teaser-Kampagne, die von Anfang an kaum Zweifel aufkommen liess.



«Paris, ich bin bereit»



Die Spannung erreichte gestern Abend laut dem Sender BFM ein noch greifbareres Ausmass. Während der Proben auf dem Eiffelturm wurden die Botschaften «Céline Dion» und vor allem «Paris, je suis prête» («Paris, ich bin bereit») auf das liebevoll Dame de Fer (eiserne Dame) genannte Wahrzeichen projiziert, während die ikonische Titelmelodie von «Titanic» über das Champ de Mars hallte. Ein klares Signal: Die Stadt scheint bereit, die Rückkehr ihrer Königin zu feiern.



screenshot: bfm

Laut «Paris Match» macht die Sängerin von «S'il suffisait d'aimer» keine halben Sachen: Sie soll die Paris La Défense Arena für rund zehn Konzerte zwischen September und Oktober gebucht haben. Dies wäre ihr erster grosser (eigener) Event in Paris seit 2017.



Dass Céline ihrem Stiff-Person-Syndrom scheinbar endlich die Stirn zu bieten vermag, ist möglicherweise ihrem meisterhaften Auftritt bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 zu verdanken. Das Magazin «Public» zitiert eine der Sängerin nahestehenden Quelle folgendermassen:



«Ihr Auftritt von der Spitze des Eiffelturms, wo sie ‹Hymne à l’amour› sang, gab ihr das nötige Selbstvertrauen zurück, um wieder vor ihrem Publikum zu singen.»



Da bleibt kein Auge trocken: Céline Dion gibt Édith Piafs legendäre «Hymne à l'amour» zum Besten – auf dem Eiffelturm, wohlgemerkt. Video: YouTube/CelineDionVEVO

Eine Einsatz von über einer Milliarde Euro



Die Wahl von Paris ist alles andere als Zufall. Hier, im renommierten Konzerthaus Olympia, feierte Frankreich sie 1984 erstmals ausserhalb Kanadas. Diese Rückkehr ist nicht weniger als ein wirtschaftliches Erdbeben: Glaubt man den Einschätzungen der Zeitung «Le Figaro» und des Senders TF1, könnten die Auswirkungen dieser Konzertreihe dank des Zustroms von Fans aus aller Welt eine Milliarde Euro übersteigen.



(jod, ergänzungen von jul)