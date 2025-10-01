Die verstorbene Jane Goodall. Bild: AP

People-News

Verhaltensforscherin Jane Goodall ist tot

Durch ihre Arbeit mit Schimpansen erlangte sie weltweit Popularität: Nun ist die Verhaltensforscherin Jane Goodall im Alter von 91 Jahren gestorben.

Mehr «International»

Jane Goodall ist tot. Das teilte das Jane Goodall Institut auf Instagram mit. Sie sei in Kalifornien eines "natürlichen Todes" gestorben, heißt es. Demnach befand sich Goodall auf einer Vortragsreise durch die USA.

Das Institut würdigte sie im Beitrag als "eine unermüdliche Verfechterin des Schutzes und der Wiederherstellung unserer natürlichen Umwelt".

Das Jane Goodall Institut auf Instagram.

"Uh, Uh, Uh, Uhhhh, Uhhhh, Uhhhh", so ungefähr klang es, wenn die Primatologin Jane Goodall sich in der Ausdrucksweise der Schimpansen vorstellte. Die für ihre bahnbrechenden Beobachtungen bei den engsten Verwandten des Menschen weltberühmt gewordene Britin feierte am 3. April noch ihren 91. Geburtstag. (t-online/val)