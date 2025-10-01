Hochnebel
Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!

01.10.2025, 06:0701.10.2025, 06:07
Sergio Minnig
Salü zämu! Da bini scho wider. Nit das ier uf mich gwartut hättit, will ich wiess, iär sit nit (nur) wägs miär hiä sondern höiptsächlich wägs de Memes. Und hiä chämundsch öi scho. Gniässests!

Aber zuerst noch das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:
Ein Mammut und ein Giraffe reiten auf einem Schoggistängeli durch die Prärie

So soll das Werk heissen:
Präriehoppsassa

Die Idee kam von:
ThikerthanaSnikers

Und hier ist es:
Bild
bild: watson/shutterstock
Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!
Deine Picdump-Teaserbild-Idee!
Lass uns an deinen Gedanken teilhaben!
Das erwartet dich heute:
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:Picdump

Best-of Kommentarspalte:

dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
Leser-Kommentar von dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
24.09.2025 06:49
nöd dumm
Zu: Picdump 158 – in dubio pro Memes
Bild
Mallory1507
Leser-Kommentar von Mallory1507
24.09.2025 15:40
Und da mein letzter Post nicht so gut ankam...
Zu: Picdump 158 – in dubio pro Memes
Bild
Kittyglam
Leser-Kommentar von Kittyglam
24.09.2025 15:09
Smartfahrer, irgendjemand..?
Zu: Picdump 158 – in dubio pro Memes
Bild
Biko
Leser-Kommentar von Biko
24.09.2025 15:16
Banksea Der Künstler Fred Brown hat das entfernte Banksy-Werk "Royal Courts of Justice (London)" - am Strand von Scarborough, UK, nachgebildet.
Zu: Picdump 158 – in dubio pro Memes
Bild
TanookiStormtrooper
Leser-Kommentar von TanookiStormtrooper
24.09.2025 11:40
Å schwäbischs Indro wär scho guåd gwese. Då mach i hoid å schwäbischs Meme.
Zu: Picdump 158 – in dubio pro Memes
Picdump 158 – in dubio pro Memes\nÅ schwäbischs Indro wär scho guåd gwese. Då mach i hoid å schwäbischs Meme.
Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
24.09.2025 06:43
DJ
Zu: Picdump 158 – in dubio pro Memes
Bild
Nirantali
Leser-Kommentar von Nirantali
24.09.2025 08:27
🛌🚽😓
Zu: Picdump 158 – in dubio pro Memes
Bild
Kittyglam
Leser-Kommentar von Kittyglam
24.09.2025 07:17
😬
Zu: Picdump 158 – in dubio pro Memes
Picdump 158 тАУ in dubio pro Memes\nЁЯШм
sapnu puas
Leser-Kommentar von sapnu puas
24.09.2025 06:59
😬
Zu: Picdump 158 – in dubio pro Memes
Bild
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
24.09.2025 07:14
🤷🏻‍♀️🦌
Zu: Picdump 158 – in dubio pro Memes
Picdump 158 вЂ“ in dubio pro Memes\nрџ¤·рџЏ»вЂЌв™ЂпёЏрџ¦Њ
Flügengitt
Leser-Kommentar von Flügengitt
24.09.2025 09:43
🤪
Zu: Picdump 158 – in dubio pro Memes
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
24.09.2025 07:07
Wenn wir heute schon in der Vergangenheit sind... Retro-Joke...
Zu: Picdump 158 – in dubio pro Memes
Bild
redbühl
Leser-Kommentar von redbühl
24.09.2025 06:21
Black Dump
Zu: Picdump 158 – in dubio pro Memes
Bild
Präventionsparadox
Leser-Kommentar von Präventionsparadox
24.09.2025 07:49
...
Zu: Picdump 158 – in dubio pro Memes
Bild
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
24.09.2025 07:14
🐶🐱
Zu: Picdump 158 – in dubio pro Memes
Picdump 158 вЂ“ in dubio pro Memes\nрџђ¶рџђ±
Retter vom Genitiv
Leser-Kommentar von Retter vom Genitiv
24.09.2025 07:07
Novartis-CEO: "Medikamentenpreise in der Schweiz viel zu tief" 🤔
Zu: Picdump 158 – in dubio pro Memes
Bild
Freibeuter
Leser-Kommentar von Freibeuter
24.09.2025 08:10
Wenn du die letzten 30 Jahre damit beschäftigt warst Memes in internet zu schauen.........
Zu: Picdump 158 – in dubio pro Memes
Bild
Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
24.09.2025 06:41
🐎
Zu: Picdump 158 – in dubio pro Memes
Bild

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bild
Bild: internet

Gut gespielt, Hund, gut gespielt.

Bild
Bild: instagram

Ich habe meinen Hund als Strafe dafür, dass er auf den Esstisch gesprungen ist, nach draussen geschickt. Das war seine Reaktion.

Verbittert und frustriert.

Bild
Bild: imgur

Ich, als ich meine Arbeit angefangen habe:
Ich heute:

Passiert euch das auch immer?

Bild
Bild: imgur

*Schaue auf das Handy, um zu sehen, wie spät es ist*
*Stecke das Handy weg*
Ich: Wie spät ist es denn?
Mein Gehirn: Gute Frage.

Ich wollte eigentlich nicht lachen, musste dann aber trotzdem.

Bild
Bild: imgur

Du lachst über die dümmsten Dinge.
Ich: Nein, das tue ich nicht.
Die Dinge, über die ich lache: Take Me Home, Country Toad.

Wo er recht hat …

Bild
Bild: instagram

Dolly Parton hat einmal einen Dolly-Parton-Doppelgänger-Wettbewerb verloren.
Charlie Chaplin auch. Und Elvis, glaubs auch. Das passiert überraschend häufig.
Nun, Charlie Chaplin und Elvis sehen Dolly Parton auch überhaupt nicht ähnlich, also …

Der Versuch zählt.

Bild
Bild: imgur

Ich auf dem Weg zur Arbeit um 7.73 Uhr.

Es ist ein gutes Gefühl.

Bild
Bild: imgur

Wenn die Wahrheit endlich ans Licht kommt und du mit allem recht hattest:

Warum nicht, wenn man schon die Chance hat.

Bild
Bild: imgur

Mein Zwillingsbruder ist der Beste. Er hat beide Fotos von uns für den Fototag in der Highschool gemacht, als ich krank war.

Genau mein Humor.

Bild
Bild: instagram

Nachdem es beim Fressen von Zuckerrohr erwischt worden war, versuchte ein Elefantenbaby, sich hinter einem Lichtmast zu verstecken.
Welches Elefantenbaby?

Nie in die Augen schauen!

Bild
Bild: imgur

Wenn du im Supermarkt bist und jemanden siehst, der vor 12 Jahren mit dir zur Schule gegangen ist.

¯\_(ツ)_/¯

Bild
Bild: imgur

Liebt alle. Egal was ist.
Was ist, wenn sie homosexuell sind?
Ja, auch wenn sie dumme Fragen stellen.

Ganz ehrlich, wer haut auch schon mal so etwas gesucht?

Bild
Bild: instagram

Wenn du deine Mutter um deine Geburtsurkunde bittest.

Auf den war noch Verlass.

Bild
Bild: imgur

Ich kann dieses Videoformat nicht abspielen ...
Der bescheidene VLC Media Player:

Wer trinkt den das auch schon freiwillig?

Bild
Bild: imgur

Wie es sich anfühlt, Mountain Dew an der Tankstelle zu kaufen, während man sein Auto tankt.

Badumtss.

Bild
Bild: imgur

Darf man noch Blackdump?

Bild
Bild: instagram

Die Beerdigung von Stephen Hawking.

Ein Kinderfoto, das du vermutlich noch nie gesehen hast.

Bild
Bild: imgur

Ein Wortspiel.

Ganz ehrlich, ich würde nach links gehen. 🤷🏻‍♂️

Bild
Bild: imgur

Spaziergänger bitte hier entlang.

Ich fand ja gut, dass er sehr frei gesprochen hat.

Bild
Bild: imgur

Wenn du in der Klasse eine Präsentation hältst und der Lehrer die Klasse beruhigen muss und du einfach nur so da stehst:

Das kann ja heiter werden.

Bild
Bild: imgur

Die fünf Phasen, um ein Kind zum Einschlafen zu bringen.

Für alle, die programmieren.

Bild
Bild: imgur

Compiler, wenn du ein Komma vergessen hast.

Ich weiss nicht, ob wir den schon hatte, aber er ist so gut, darum darf er gerne nochmals.

Bild
Bild: instagram.com/ellisjrosen

Schlecht im Verabschieden: Hallo.

Besonders am Montag.

Bild
Bild: imgur

Wenn du hörst, wie einer deiner Arbeitskollegen auch nur die geringste Menge Sauerstoff einatmet.

Fies, aber ein Gag für die Ewigkeit.

Bild
bild: instagram

Lol, Lilly denkt, wir machen unsere Abschlusszitate zusammen.
Sandwiches.

Er guckt aber auch so süss.

Bild
bild: imgur

Ich: Der Tasmanische Teufel ist ein gefrässiges Raubtier, mit dem man sich besser nicht anlegen sollte.
Auch ich: Heehoo, Hündchen!

Zumindest in der Schulzeit war das so.

Bild
Bild: imgur

Dein Friseur ist der mächtigste Mann auf dieser Welt … er entscheidet, ob du in den nächsten zwei Wochen fertiggemacht wirst oder DMs bekommst.

Vielleicht etwas überspitzt?

Bild
Bild: imgur

Horoskop: Du wirst heute atmen.
Sternzeichen-Menschen:

Viel Glück!

Bild
Bild: instagram

Wie das Ibuprofen in meinen Körper gelangt und nicht weiss, wo es anfangen soll.

Genau so ist es.

Bild
Bild: imgur

Wenn du über 30 bist und jemand direkt vor deinem Haus parkt.

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102
Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
