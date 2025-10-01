Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!

Salü zämu! Da bini scho wider. Nit das ier uf mich gwartut hättit, will ich wiess, iär sit nit (nur) wägs miär hiä sondern höiptsächlich wägs de Memes. Und hiä chämundsch öi scho. Gniässests!

Aber zuerst noch das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:

Ein Mammut und ein Giraffe reiten auf einem Schoggistängeli durch die Prärie

So soll das Werk heissen:

Präriehoppsassa



Die Idee kam von:

ThikerthanaSnikers



Und hier ist es:

bild: watson/shutterstock

Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!

Das erwartet dich heute:

Endlich wieder Mittwoch!

Bild: internet

Gut gespielt, Hund, gut gespielt.

Ich habe meinen Hund als Strafe dafür, dass er auf den Esstisch gesprungen ist, nach draussen geschickt. Das war seine Reaktion.

Verbittert und frustriert.

Ich, als ich meine Arbeit angefangen habe:

Ich heute:

Passiert euch das auch immer?

*Schaue auf das Handy, um zu sehen, wie spät es ist*

*Stecke das Handy weg*

Ich: Wie spät ist es denn?

Mein Gehirn: Gute Frage.

Ich wollte eigentlich nicht lachen, musste dann aber trotzdem.

Du lachst über die dümmsten Dinge.

Ich: Nein, das tue ich nicht.

Die Dinge, über die ich lache: Take Me Home, Country Toad.

Wo er recht hat …

Dolly Parton hat einmal einen Dolly-Parton-Doppelgänger-Wettbewerb verloren.

Charlie Chaplin auch. Und Elvis, glaubs auch. Das passiert überraschend häufig.

Nun, Charlie Chaplin und Elvis sehen Dolly Parton auch überhaupt nicht ähnlich, also …



Der Versuch zählt.

Ich auf dem Weg zur Arbeit um 7.73 Uhr.

Es ist ein gutes Gefühl.

Wenn die Wahrheit endlich ans Licht kommt und du mit allem recht hattest:

Warum nicht, wenn man schon die Chance hat.

Mein Zwillingsbruder ist der Beste. Er hat beide Fotos von uns für den Fototag in der Highschool gemacht, als ich krank war.

Genau mein Humor.

Nachdem es beim Fressen von Zuckerrohr erwischt worden war, versuchte ein Elefantenbaby, sich hinter einem Lichtmast zu verstecken.

Welches Elefantenbaby?

Nie in die Augen schauen!

Wenn du im Supermarkt bist und jemanden siehst, der vor 12 Jahren mit dir zur Schule gegangen ist.

¯\_(ツ)_/¯

Liebt alle. Egal was ist.

Was ist, wenn sie homosexuell sind?

Ja, auch wenn sie dumme Fragen stellen.



Ganz ehrlich, wer haut auch schon mal so etwas gesucht?

Wenn du deine Mutter um deine Geburtsurkunde bittest.

Auf den war noch Verlass.

Ich kann dieses Videoformat nicht abspielen ...

Der bescheidene VLC Media Player:

Wer trinkt den das auch schon freiwillig?

Wie es sich anfühlt, Mountain Dew an der Tankstelle zu kaufen, während man sein Auto tankt.

Badumtss.

Darf man noch Blackdump?

Die Beerdigung von Stephen Hawking.

Ein Kinderfoto, das du vermutlich noch nie gesehen hast.

Ein Wortspiel.

Ganz ehrlich, ich würde nach links gehen. 🤷🏻‍♂️

Spaziergänger bitte hier entlang.

Ich fand ja gut, dass er sehr frei gesprochen hat.

Wenn du in der Klasse eine Präsentation hältst und der Lehrer die Klasse beruhigen muss und du einfach nur so da stehst:

Das kann ja heiter werden.

Die fünf Phasen, um ein Kind zum Einschlafen zu bringen.

Für alle, die programmieren.

Compiler, wenn du ein Komma vergessen hast.

Ich weiss nicht, ob wir den schon hatte, aber er ist so gut, darum darf er gerne nochmals.

Schlecht im Verabschieden: Hallo.

Besonders am Montag.

Wenn du hörst, wie einer deiner Arbeitskollegen auch nur die geringste Menge Sauerstoff einatmet.

Fies, aber ein Gag für die Ewigkeit.

Lol, Lilly denkt, wir machen unsere Abschlusszitate zusammen.

Sandwiches.



Er guckt aber auch so süss.

Ich: Der Tasmanische Teufel ist ein gefrässiges Raubtier, mit dem man sich besser nicht anlegen sollte.

Auch ich: Heehoo, Hündchen!

Zumindest in der Schulzeit war das so.

Dein Friseur ist der mächtigste Mann auf dieser Welt … er entscheidet, ob du in den nächsten zwei Wochen fertiggemacht wirst oder DMs bekommst.

Vielleicht etwas überspitzt?

Horoskop: Du wirst heute atmen.

Sternzeichen-Menschen:

Viel Glück!

Wie das Ibuprofen in meinen Körper gelangt und nicht weiss, wo es anfangen soll.

Genau so ist es.

Wenn du über 30 bist und jemand direkt vor deinem Haus parkt.

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.

