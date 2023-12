Promis im Weissen Haus: Joe Biden würdigt Billy Crystal und Queen Latifah

Das nach dem früheren Präsidenten John F. Kennedy benannte Kennedy-Zentrum ist die grösste Kultureinrichtung in der US-Hauptstadt. Zu früheren Preisträgern zählen unter anderem Meryl Streep, Aretha Franklin, Robert De Niro, George Lucas, Tom Hanks und Sting. Im vergangenen Jahr waren Hollywood-Star George Clooney, die Rockband U2 und die Soulsängerin Gladys Knight unter den Geehrten. (sda/dpa)

Viel Glamour im Weissen Haus: US-Präsident Joe Biden hat mehrere Prominente in der Regierungszentrale empfangen. Der Hollywood-Schauspielstar Billy Crystal (75), die US-amerikanische Opern-Diva Renée Fleming (64) und Rapperin Queen Latifah (53) erschienen am Sonntagabend (Ortszeit) im Weissen Haus – kurz vor ihrer Auszeichnung mit den Preisen des renommierten Kennedy Centers für ihr Lebenswerk. Auch die anderen beiden Preisträger – Sängerin Dionne Warwick (82) und der Brite Barry Gibb (76), ehemaliger Sänger der Bee Gees – machten vor der Preisverleihung einen Abstecher zu Biden.

Selenskyj verurteilt Angriffe in der Südukraine +++ Russischer Angriff auf Cherson

Heller war der Advent in Saint-Maurice noch nie

Studentin überfährt SVP-Imark in der Klima-«Arena» mit seinem eigenen Traktor

Burkina Faso und Niger verlassen Sahel-Verbund G5

Nach Mali im vergangenen Jahr haben nun auch Burkina Faso und der Niger ihren Rückzug aus der Gruppe der Sahelstaaten (G5) und deren gemeinsamer Truppe zur Bekämpfung von Dschihadisten angekündigt. Die G5 «scheitert an der Umsetzung ihrer Ziele», kritisierten die beiden westafrikanischen Nachbarländer am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung.