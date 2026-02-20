Eric Dane ist tot. Seine Freundinnen und Freunde melden sich auf Social Media zu Wort. Bild: instagram/watson

«Er liebte es, Menschen zu überraschen»: Hollywood-Kollegen trauern um Eric Dane

Schauspieler Eric Dane hat den Kampf gegen die unheilbare Nervenkrankheit ALS verloren. Medienberichten zufolge verstarb der Hollywoodstar, der unter anderem durch seine Rolle in «Grey's Anatomy» weltbekannt wurde, am 19. Februar im Kreise seiner Familie.

Viele Schauspiel-Kolleginnen und -Kollegen zeigen sich von Danes Tod erschüttert und melden sich auf Social Media zu Wort:

Alyssa Milano

Milano arbeitete in den 2000ern mehrere Jahre mit Dane für «Charmed – zauberhafte Hexen» zusammen.

Auf Instagram schreibt sie unter anderem:

«Ich sehe immer noch dieses Funkeln in Erics Augen, kurz bevor er etwas sagte, das einen entweder dazu brachte, sein Getränk auszuspucken oder seine gesamte Sichtweise zu überdenken. Er hatte einen messerscharfen Sinn für Humor. Er liebte die Absurdität der Dinge. Er liebte es, Menschen zu überraschen [...] Mein Herz ist bei den Menschen, die das Glück hatten, sein Zuhause zu sein.»

Kim Raver

Die Schauspielerin stand damals bei «Grey's Anatomy» mit Dane vor der Kamera. Auf Instagram teilte sie ein Bild der beiden mit den Worten:

«Eric war ein Lichtblick. Man sah es ihm mühelos an, sowohl am Set von Grey's Anatomy als auch wenn er mit Rebecca und den Mädchen zusammen war. Während der Dreharbeiten bekam er dieses Funkeln in den Augen und mit einem verschmitzten Blick lieferte er mit perfektem komödiantischem Timing eine Dialogzeile, die einen umgehauen hat! Wir werden dich vermissen 🤍»

John Stamos

Der Star aus «Full House» kannte Dane von einem gemeinsamen Filmprojekt. Auf Instagram schreibt er:

«Ruhe in Frieden, Buddy. Ich und Eric haben vor Jahren in einem wunderschönen Film namens ‹Wedding Wars› Brüder gespielt. Ein guter Kerl. Zu früh.»

Nina Dobrev

Die Schauspielerin und Eric Dane standen im Jahr 2022 für den Film «Redeeming Love – Die Liebe ist stark» vor der Kamera. In einer Instagram-Story schreibt Dobrev:

«Er war warmherzig, grosszügig, gut vorbereitet und so leidenschaftlich bei dem, was er tat. Er führte mit Freundlichkeit und sorgte dafür, dass sich jeder an unserem Set wohlfühlte. ALS ist eine grausame und unerbittliche Krankheit. Möge seine Erinnerung zu mehr Forschung, Bewusstsein und Fortschritten auf dem Weg zu einer Heilung inspirieren. Er wird sehr vermisst werden. Wir senden seiner Familie unsere Liebe und unser tief empfundenes Beileid.»

Ashton Kutcher

Der Schauspieler würdigte seinen Kumpel aus der Fantasy Football League auf X.

«Die Franklin Strip Fanatics Fantasy Football League wird Herrn Eric Dane vermissen. Wir wissen, dass du aus der Kabine aus zuschauen wirst. Wir vermissen dich, Kumpel. Lasst uns weiter gegen ALS kämpfen!»

Eric Dance hatte im April 2025 bekannt gegeben, an ALS erkrankt zu sein. Die Krankheit betrifft das zentrale und periphere Nervensystem.

