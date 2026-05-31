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Schwester von Jamie Lee Curtis ist tot

Jamie Lee Curtis trauert um ihre Schwester

31.05.2026, 16:3531.05.2026, 16:36

Schauspielerin Jamie Lee Curtis hat mit einer emotionalen Nachricht den Tod ihrer Schwester Kelly Curtis bekanntgegeben. «Sie war meine erste Freundin und meine lebenslange Vertraute. Atemberaubend schön und eine talentierte Schauspielerin», schrieb die 67-Jährige auf der Plattform Instagram. Das Management der Schauspielerin bestätigte dpa den Tod der Schwester.

Jamie Lee Curtis arrives at the LA premiere of &quot;Ella McCay&quot; on Tuesday, Dec. 9, 2025, at El Capitan Theatre in Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP) Jamie Lee Curtis
Die Schwester von Jamie Lee Curtis ist gestorben.Bild: keystone

Kelly sei am Samstag gestorben. «In ihrem Zuhause. Inmitten der Natur. Friedlich», schrieb Curtis. Zu den Gründen machte sie keine Angaben.

Die Tochter der Hollywood-Stars Tony Curtis und Janet Leigh war zwei Jahre älter als ihre Schwester Jamie Lee. Während Jamie Lee Curtis zum Weltstar wurde, führte Kelly ein deutlich privateres Leben. «Sie wird erinnert werden für ihre liebevolle Grosszügigkeit, starke Meinungen, unendliche Neugier, einzigartigen Stil und ihre mit Puderzucker bestäubten Mandel-Halbmondplätzchen zu Weihnachten», schrieb Curtis auf Instagram. (dab/sda/dpa)

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