Auf der Bühne in Las Vegas teilte die Musikerin erschreckende Einblicke zu ihrem gesundheitlichen Zustand. Bild: keystone

Sängerin Adele auf einem Ohr taub – schwere Infektion

Jennifer Ullrich / watson.de

Mehr «International»

Hinter Adele liegt ein Jahr der Superlative. Nachdem sie im August zehnmal in München auftrat, absolviert sie aktuell eine Residenz in Las Vegas. Erst danach möchte sie eine längere Pause antreten. Die Sängerin hat sich kürzlich mit ihrem Partner Rich Paul verlobt und sprach schon mehrfach darüber, sich weitere Kinder zu wünschen.

Auf der Bühne in Las Vegas teilte die Musikerin nun aber erschreckende Einblicke zu ihrem gesundheitlichen Zustand. Eine Infektion hatte demnach schwere Folgen.

Adele war auf einem Ohr taub

Der Superstar hatte in den vergangenen Wochen mit einer schmerzhaften Ohrenentzündung zu kämpfen. Adele erlebte nach eigenen Angaben «schlimmere Schmerzen als bei einer Geburt». Schon während ihres Aufenthalts in München habe sie sich mit einer seltenen Wasserbakterie infiziert, berichtet sie während «Weekends With Adele».

Etwas Vergleichbares hatte die 36-Jährige zuvor noch nie durchlebt. «Es ist das Schmerzhafteste, was mir je passiert ist», gesteht sie ihren Fans laut «Daily Mail». Und es waren nicht nur die Schmerzen – angeblich lässt sich die Infektion nur schwer behandeln.

«Ich habe ein paar Tage lang das falsche Antibiotikum genommen, und dann haben sie mir eines gegeben, das zu wirken begann», erinnert sich Adele in Las Vegas zurück. Sie habe sich sogar «ein paar Mal das Ohr abhacken» wollen, da sie es nicht mehr aushielt.

Lange Pause für Adele steht an

Die gute Nachricht: Mittlerweile hat Adele keine Schmerzen mehr. Doch sie kämpft mit den Nachwirkungen. «Auf meinem linken Ohr bin ich ein bisschen taub», erklärt sie während ihres Auftritts weiter.

Eigentlich wäre das ein triftiger Grund, die restlichen Konzerte abzusagen oder zu verschieben – doch nicht für Adele, die offenbar durchziehen möchte. Ihre vorerst letzte Show absolviert sie am 23. November.

Wie lang im Anschluss ihre Pause dauern wird, ist derweil unklar. «Ich habe die letzten sieben Jahre damit verbracht, mir ein neues Leben aufzubauen, und das will ich jetzt leben», verriet sie schon ihrem Publikum in München. Das klingt ganz danach, als sei eine mehrjährige Auszeit möglich – hoffentlich ohne gesundheitliche Probleme.