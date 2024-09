Für Heldentat gefeiert: Jon Bon Jovi rettet Frau von Brücke in Nashville

Ein Überwachungsvideo der Szene teilte die Polizei auf YouTube, doch es wurde kurz darauf entfernt, da es laut der Plattform gegen die «Community Richtlinien» verstosse. Zahlreiche Fans feierten Jon Bon Jovi nach der Aktion und bezeichneten ihn in den sozialen Medien als «Helden».

Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen.In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.Tel 143, www.143.ch Tel 147, www.147.ch

Die Feuerwehr und die Polizei trafen kurz nach dem Vorfall am Einsatzort ein. Polizeipräsident John Drake bedankte sich auf X bei Jon Bon Jovi und seinem Team. Sie hätten geholfen, die Frau «zu überreden, von der Kante über dem Cumberland River» zurück in Sicherheit zu kommen. «Wir müssen alle dazu beitragen, dass wir einander schützen», schrieb Drake.

Laut Berichten US-amerikanischer Medien befand sich der 62-jährige Musiker gegen 18 Uhr auf der John Seigenthaler Pedestrian Bridge, um ein Musikvideo zu seinem Song «People’s House» zu drehen. Dabei fiel ihm eine Frau auf, die sich nur noch mit einem Arm am Geländer der Brücke festhielt. Die Produktionsassistentin des Sängers sprach offenbar zuerst mit ihr. Bon Jovi näherte sich langsam, winkte und begann dann ebenfalls ein Gespräch mit der Frau.

Der amerikanische Rockstar Jon Bon Jovi hat in Nashville, Tennessee, für Aufsehen gesorgt. Der Musiker verhinderte offenbar, dass sich eine Frau von einer Brücke stürzte. Ein von der Polizei veröffentlichtes Video zeigt den Moment: Geduldig spricht Bon Jovi mit der Frau und zieht sie schliesslich gemeinsam mit einer weiteren Helferin zurück über das Geländer. Danach tröstete er die Gerettete mit einer Umarmung.

Rockstar Jon Bon Jovi hat in Nashville eine Frau vor dem Suizid bewahrt. Während Dreharbeiten auf einer Brücke sprach er geduldig mit der Frau und zog sie über das Geländer zurück.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Mann zündet sich auf offener Strasse an – schwer verletzt

Sony bringt die PS5 Pro auf den Markt – die Reaktionen in 17 Memes

«Unfassbar» – Hüttenwartin am Matterhorn nervt sich über respektlose Touristen

«Wenn man Ameti persönlich kennt, weiss man, dass es sich so zugetragen hat»

Riesenmengen Plastik gelangen in die Umwelt – und der Hauptsünder ist nicht China

Merz will Asylsuchende an den Grenzen zurückschicken – mit fatalen Folgen

Der Chef der deutschen Opposition Friedrich Merz will offen EU-Recht brechen und Asylsuchende an den Grenzen pauschal zurückweisen. Für die Zusammenarbeit in Europa hätte das potenziell explosive Folgen.

Die deutschen Christdemokraten sind einen langen Weg gegangen: Von Angela Merkels «Willkommenskultur» zu CDU-Chefs Friedrich Merz’ Forderung, Migrantinnen und Migranten an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Und zwar pauschal, egal, ob sie ein Asyl-Gesuch stellen oder nicht. Statt «Wir schaffen das» heisst es jetzt frei nach Merz: «Du kommst hier nicht rein».