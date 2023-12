Eklat in Polens Parlament: Rechter Abgeordneter löscht Chanukka-Leuchter mit Feuerlöscher

Das Chanukka-Fest erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem nach einem Aufstand gegen die Griechen 164 vor Christus und an das «Lichtwunder» eines acht Tage brennenden Leuchters. Es dauert dieses Jahr bis zum 15. Dezember. (sda/dpa)

In Polen hat ein rechtsradikaler Abgeordneter die Lichter auf einem Chanukka-Leuchter im Parlamentsgebäude mit einem Feuerlöscher gelöscht. Während der Plenarsitzung waren Vertreter der jüdischen Gemeinde auf Einladung des Parlamentspräsidenten in das Gebäude gekommen und hatten den Leuchter entzündet.

Italien: Rentnerin erhält 15'000-Euro-Wasserrechnung – und landet auf der Intensivstation

Eine völlig übertriebene Wasserrechnung hat eine 88 Jahre alte Italienerin auf die Intensivstation gebracht. Die alte Dame aus der Gemeinde Camporosso an der italienischen Riviera bekam von ihrem Wasserversorger eine Rechnung über 15 339 Euro zugeschickt, wie die lokale Tageszeitung «Il Secolo XIX» am Donnerstagabend berichtete. Die Hälfte des Geldes wurde von ihrer Bank bereits überwiesen, weil sie eine Einzugsermächtigung erteilt hatte. Dies versetzte die 88-Jährige so sehr in Aufregung, dass sie nun im Krankenhaus von Sanremo auf der Intensivstation liegt.