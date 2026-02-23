bedeckt
DE | FR
burger
International
Polen

Polen: Geheimdienst fasst mutmasslichen belarussischen Agenten

Polens Geheimdienst fasst mutmasslichen Agenten

23.02.2026, 10:3023.02.2026, 10:30

Der polnische Geheimdienst hat einen mutmasslichen Agenten festgenommen, der in Deutschland, Polen und Litauen spioniert haben soll.

Spion, Hacker
Die Ermittler werfen ihm vor, seit Juni 2024 für den belarussischen Geheimdienst ausgespäht zu haben. (Symbolbild)Bild: Shutterstock

Der belarussische Staatsbürger sei Anfang Februar gefasst worden, teilte der Inlandsgeheimdienst ABW mit. Die Ermittler werfen ihm vor, seit Juni 2024 in Deutschland, Polen und Litauen militärische Objekte sowie kritische Infrastruktur für den belarussischen Geheimdienst ausgespäht zu haben.

Die Festnahme ist den Angaben zufolge ein Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem deutschen Bundesverfassungsschutz (Inlandsgeheimdienst) und dem litauischen Geheimdienst. Der Mann kam für zunächst drei Monate in Untersuchungshaft. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm mindestens fünf Jahre Haft.

Polen ist einer der wichtigsten politischen und militärischen Unterstützer der von Russland angegriffenen Ukraine. Die Regierung in Warschau wirft den Geheimdiensten Russlands und seines Verbündeten Belarus vor, viele Agenten ins Land zu schicken und Saboteure anzuwerben. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Was gerade an der belarussisch-polnischen Grenze passiert
1 / 10
Was gerade an der belarussisch-polnischen Grenze passiert
Seit mehreren Tagen sitzen Tausende von Migranten an der Grenze von Belarus zu Polen fest.
quelle: keystone / leonid shcheglov
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Gewalt gegen Protester in Belarus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Virus tötet 72 Tiger – Kritik an Thailands Erlebnisparks
In zwei privaten Tigeranlagen in Nordthailand sind innerhalb weniger Wochen 72 Raubkatzen offenbar infolge eines Virusausbruchs verendet.
Zur Story